هيفاء وهبي تستأنف تصوير «رمسيس باريس» في «حواري القاهرة»

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وصلت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي إلى العاصمة المصرية (القاهرة) لاستئناف تصوير مشاهدها الأخيرة بفيلمها الجديد «رمسيس باريس»، بعدما توقف تصويره لفترة طويلة.

ومن المقرر أن تستكمل هيفاء التصوير بإحدى المناطق الشعبية القديمة بالقاهرة، حيث يتبقى لفريق العمل ما يقارب عشرة أيام تصوير وتنتهى أسرة الفيلم من التصوير نهائيًا. وتجمع المشاهد المتبقية النجمة هيفاء وهبي بكل من حمدي الميرغني ومحمود حافظ، على أن ينضم باقي الممثلين للتصوير تباعًا.

بعد الانتهاء من تصوير المشاهد المتبقية، من المقرر أن يدخل فيلم «رمسيس باريس» مراحل المونتاج ليصبح جاهزاً للعرض أواخر العام الجاري، حسب التوقيت المتفق عليه من الجهة المنتجة.

«رمسيس باريس» بطولة العديد من النجوم بجانب هيفاء وهبي، حيث يأتي أبرزهم حمدي الميرغني، ومصطفى خاطر، ومحمد سلام، ومحمد أسامة (أوس أوس)، ومحمد ثروت، ومحمود حافظ، والتونسية سميرة مقرن، ومصطفى البنا، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسي، ومن إنتاج أحمد خالد موسى، وريمون رمسيس.

