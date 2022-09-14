نيللي كريم في رمضان 2023

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تشارك الفنانة نيللي كريم في السباق الرمضاني القادم بمسلسل «ولو بعد حين»، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسلها «فاتن أمل حربي» في رمضان الماضي.

وبدأ المخرج ماندو العدل في ترشيح نجوم فريق العمل إلى جانب المنتج جمال العدل والفنانة نيللي كريم، التي ستقدم شخصية صعيدية للمرة الأولى في مشوارها الفني، من خلال تجربة مختلفة حول قضية اجتماعية تهتم بعودة الحقوق حتى لو مر الوقت وتغيرت الأجيال، ويتم الآن عمل الديكورات الريفية والصعيدية. وأعلنت نيللي عن دورها الجديد عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلة، «أقدم مسلسلا صعيديا للمرة الأولى في رمضان المقبل 2023، وهذا سيحتاج مني بعض التحضيرات الخاصة بالشخصية والعمل، حتى نستطيع تقديم عمل مقنع ويحترم عقل المشاهد، والمسلسل دراما وليس نكدا». وأضافت «ما زال الأستاذ مدحت العدل يواصل كتابة الحلقات الأولى من العمل، وأنا أصور حاليا مشاهدي من مسلسل «روز وليلي» مع الجميلة الرائعة الفنانة يسرا، الذي سأنتهي من تصويره في أكتوبر المقبل». وقرر المؤلف والسيناريست مدحت العدل الاستعانة ببعض الشخصيات الحقيقية من صعيد مصر لمعاونته في أخذ بعض الكلمات الدارجة والمستعملة بكثرة في الصعيد حتى تكون ضمن سيناريو العمل، وذلك لحرصه على خروج العمل بشكل طبيعي ومتكامل. وآخر عمل شاركت فيه الفنانة نيللي هو مسلسل «فاتن أمل حربي» الذي عرض في رمضان الماضي وشاركها فيه عدد كبير من النجوم.

