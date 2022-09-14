ياسمين رئيس تطرح فيلمها «أنا لحبيبي»

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تستعد ياسمين رئيس وكريم فهمي لطرح فيلمهما الجديد بجميع دور العرض السينمائية، والذي يحمل اسم «أنا لحبيبي» خلال إجازة منتصف العام الدراسي.

ويدور الفيلم في إطار رومانسي حول وقوع بطلة الفيلم ياسمين رئيس في حب اثنين، تحتار من سيكون بينهما زوجها الذي تكمل حياتها معه. ويشارك في بطولة فيلم «أنا لحبيبي» محمد الشرنوبي، كريم فهمي، سوسن بدر وبيومي فؤاد، وهو من تأليف محمود زهران ومن إخراج هادي الباجوري.

من جانب آخر، أعلنت الفنانة ياسمين عن خوضها السباق الرمضاني بمسلسل «بابا المجال» من إخراج أحمد موسى.

ويعرض حاليًا للفنانة ياسمين رئيس في السينما فيلم «خطة مازنغر» ويشاركها في بطولته مجموعة من النجوم، وهو من تأليف محمد إسماعيل أمين ووليد خيري، وإخراج رامي رزق الله.

وتدور أحداث فيلم «خطة مازنغر» في إطار كوميدي اجتماعي في حالة متمثلة في الشخصية الكارتونية الشهيرة مازنغر التي يعرفها الجميع، حيث يتم تناول القصة بشكل كوميدي خلال حدث يوقع البطل والبطلة في مشكلة كبيرة ويكون الخروج من هذا المأزق الوقوع في ورطة أكبر.

