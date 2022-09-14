ريم مصطفى: عالم الفن مرهق نفسياً وأخشى على أولادي منه

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لفتت الانتباه بتنوع أدوارها في السنوات الأخيرة.. وتقدم حاليا شخصية جديدة من خلال مسلسل «الثمانية»... كما أنها مشغولة بأكثر من عمل سينمائي ودرامي...النجمة المصرية الشابة ريم مصطفى التي تنتظر قريبا عرض أول عمل درامي من بطولتها للمرة الأولى.. فماذا عن هذا المسلسل؟.. هي التي بدأت مشوارها الفني عن طريق الدراما..تعيش حاليا حالة من النشاط السينمائي المكثف... فما سر هذا النشاط السينمائي في الآونة الأخيرة؟.. وهل تميل في اختياراتها إلى لون درامي محدد...ولماذا توقفت عجلة التصوير في فيلم «جروب الماميز»؟ وماذا عن قصته ودورها فيه... وبعيدا عن حياتها الفنية..هل هي «ست بيت» متميزة وإلى التفاصيل؟...

? كيف ترين ردود الأفعال تجاه مسلسل «الثمانية»، الذي يتم عرضه حاليا؟

? العمل متميز وفكرته بوليسية وجديدة ومبتكرة وغير تقليدية وربما يكون هذا هو الجانب الأهم في الجاذبية الخاصة بالعمل بجانب طبعا كل العناصر الأخرى من تواجد فريق عمل متميز، سواء المؤلف رئيس لجنة الترفيه بالمملكة العربية السعودية المستشار تركي ال الشيخ أو المخرج احمد مدحت أو أبطال العمل وعلى رأسهم اسر ياسين وغادة عادل وخالد الصاوي ومنذر رياحنة وجهاد سعد وغيرهم، وارى أن المسلسل لاقى نجاحا جماهيريا كبيرا، وتناول العديد من العاملين في مجال صناعة الدراما المسلسل بآراء ايجابية.

? شخصية مي التي قمت بتجسيدها جديدة عليك.. حدثينا عن هذا الأمر؟

? بالفعل هي شخصية جديدة وشريرة، كما أنها شخصية مركبة..ولكن هذا أهم أهدافي منذ أن بدأت مشواري في مجال التمثيل، وهو تقمص شخصيات جديدة ومتنوعة، لذا ربما أنا من الفنانات القليلات اللاتي لم يتم تصنيفهن حتى الآن سواء كممثلة كوميدية أو اكشن أو رومانسية وغيرها..وهذا من وجهة نظري يعتبر نجاحاً كبيراً للممثل وان تكون الشخصيات التي يجسدها غير متوقعة... وبالنسبة لمسلسل «الثمانية» فان السيناريو المتميز وأسرة الإخراج المتمكنة من أدواتها لهما الفضل في تقديم هذا المسلسل والشخصيات المتنوعة من خلاله...حتى أن النجمة غادة عادل تظهر من خلال الأحداث كضيفة شرف.

? مسلسل «دوبامين» هل يمثل لك نقلة فنية؟

? طبعا أنا سعيدة بالمشاركة بهذا المسلسل وأسرة العمل التي معي... وربما يعتبره البعض نقلة فنية مهمة بالنسبة لي كونه أول بطولة مطلقة لي تقريبا..لكن الحقيقة أن البطولة المطلقة لا تمثل بالنسبة لي هاجساً أو «حلماً» بل إنني أحيانا أفضل المشاركة في الأعمال ذات البطولة الجماعية ويهمني في المقام الأول قيمة العمل ونوعية الشخصية التي اجسدها ثم بعد ذلك إذا جاءت البطولة المطلقة فبالطبع سأكون سعيدة بها.

? متى سيتم عرض مسلسل دوبامين؟.. وماذا عن أحداثه؟

? المسلسل تم الانتهاء من تصوير مشاهده منذ فترة بسيطة وان شاء الله سيتم عرضه قريبا، وهذا الأمر يخص الجهة المنتجة...والمسلسل مكون من 15 حلقة...

بالنسبة لفكرة وأحداث المسلسل فهي تدور في إطار اجتماعي مشوق حول المشاكل المجتمعية في مصر ويركز بصفة خاصة حول ظاهرة مهمة وهي التعلق بمواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرها الكبير في الوقت الحالي وما بها من ايجابيات وسلبيات، والمسلسل يشارك في بطولته محمد الكيلاني وباسم الزارو والتونسية رشا بن معاوية وبسنت شوقي بجانب تواجد عدد كبير من الأطفال، الذين لهم أدوار مؤثرة في الأحداث والمسلسل من تأليف محمد جلال وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

? وعلى المستوى الشخصي.. هل تتابعين باهتمام مواقع التواصل الاجتماعي؟

? بصراحة اشعر أنني مقصرة نوعا ما في التعامل مع مواقع السوشيال ميديا، خاصة أنها صارت جزءا مهما في حياتنا خاصة الفنانين....لكنني لا أنكر أنني بشكل شخصي لا أجيد ولا أفضل التواجد والتواصل بشكل دائم مع مواقع التواصل الاجتماعي.

? تنتظرين عرض عدد من الأعمال السينمائية حدثينا عنها؟

? هناك فيلم «الجواهرجي» وهو من بطولة محمد هنيدي ومنى زكي ولبلبة واحمد صلاح السعدني والراحل احمد حلاوة، الذي كان هذا الفيلم آخر أعماله... ومن تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري...وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي حول تاجر مجوهرات وزوجته والمشاكل والخلافات التي تقع بينهما بسبب تصرفات زوجته والتي تمتد طوال أحداث الفيلم ولكن في إطار مشوق.

أما بالنسبة لفيلم أهل الكهف، فهذا الفيلم استمرت فترة تصويره لأكثر من عامين وحدث به توقفات عديدة بسبب جائحة كورونا، خاصة أن الفيلم ذا طبيعة تاريخية ويتطلب تصويره التواجد في أماكن وارض صلبة ذات طبيعة وعرة وقد انتهينا كأسرة للفيلم من تصوير أكثر من 90 في المئة منه ويتبقى بعض المشاهد والتي سنقوم بتصويرها خلال الفترة المقبلة.. وأحداث الفيلم تدور في إطار تاريخي في فترة زمنية قديمة حول صراع الإنسان مع الزمن، وذلك يتجسد من خلال ثلاثة أشخاص يبعثون للحياة بعد نوم طويل امتد لأكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم يعيشون في زمن آخر غير زمنهم... والفيلم من بطولة خالد النبوي وغادة عادل ومحمد ممدوح وعمرو عبدالجليل وصبري فواز.. وهو عن قصة للأديب الكبير توفيق الحكيم وإخراج عمرو عرفة.

? هل هناك مشكلة ما أجلت تصوير فيلم «جروب الماميز»؟

? أبداً ليس هناك أي مشكلة لكن القائمين وصناع العمل قرروا تأجيل انطلاق التصوير لما بعد انتهاء الصيف بعدما كان مقررا البدء في التصوير أواخر مايو الماضي، لكن اغلب أبطال الفيلم كانوا يرتبطون بتصوير أعمال جديدة ومتفق عليها بجانب سفر البعض خارج القاهرة لقضاء إجازة الصيف، لذا قررت أسرة العمل تأجيل التصوير.

