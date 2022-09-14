نرمين الفقي تتألق في «الأبيض والأسود»

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شاركت الفنانة نرمين الفقي جمهورها مجموعة جديدة من الصور لها، عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستغرام».

ظهرت نرمين بملابس صيفية، مرتدية فستاناً قصيراً أسود، يعلوه كاش باللونين الأبيض والأسود، مع قبعة صيفية أبيض في أسود من أمام البحر، وذلك خلال قضاء عطلتها الصيفية بأحد الأماكن الساحلية.

ولاقت الصور التي نشرتها نرمين الفقى، أثناء تواجدها على الشاطئ، إعجاب متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي، وانهالت تعليقات الجمهور، التي جاءت جميعها لتمدح في «جمال نرمين» ما بين «البرنسيسة، منورة يا قمر، الله يحفظك حبيبتي، الجميلة، أنتي جميلة كدا إزاي، الحلوة بزيادة، ربنا يفرح قلبك يا جميلة، اللي بتصغر كل ما تكبر». يذكر أن آخر ظهور فني لـ«نرمين»، كان في مسلسل «الكبير أوي 6» الذي عُرض ضمن الموسم الدرامي الرمضاني 2022.

«الكبير أوي 6»» من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة أحمد مكي، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، ليلى عز العرب، محمد سلام، حسين أبو حجاج، ورحمة أحمد وغيرهم.

