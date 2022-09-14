بسنت سلامة تشكر جمهورها على «المليون الأول»

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احتفلت المطربة بسنت سلامة بتخطي أحدث كليباتها الغنائية «قلبي بيترج» المليون الأول من المشاهدة على منصة الفيديوهات الشهيرة «يوتيوب»، وقامت بتقطيع تورتة الاحتفال التي حملت صورة لبوستر الكليب ورقم المليون مشاهدة.

وأعربت «بسنت» عن سعادتها بما حققته من نجاح، وشكرت جمهورها ومتابعيها في فيديو قصير عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وعلقت: «النهاردة وصلنا لأول مليون لكليب أغنيتي الجديدة (قلبي بيترج) بعد يومين بس من طرحها، شكرا لكل واحد ساهم في نجاح العمل، سواء شاف الكليب، أو عمل لايك، أو عمل تعليق، أو عمل شير، تحياتي ليكم وان شاء الله اللي جاي احسن».

يذكر أن أغنية «قلبي بيترج» كلمات الشاعر دسوقي فتحي وألحان وليد سمارة وأول تعامل مع الموزع الموسيقي إسلام ساسو، وصورت «بسنت» الأغنية في بولندا، وشاركت معها في التصوير فرقة استعراضية شهيرة في بولندا، واستغرق التصوير عدة أيام، والأغنية تتناسب مع الأجواء الصيفية.

