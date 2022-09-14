محطات في حياة الفنانة الراحلة رجاء حسين

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توفيت الفنانة الكبيرة رجاء حسين بعد معاناة مع المرض عن عمر يناهز الـ85 عاماً، حيث ولدت عام 1937 في محافظة القليوبية، وحصلت على الثانوية العامة من مدينة طنطا، ثم التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرجت في قسم التمثيل، فهي واحدة من أفضل فنانات مصر فلا يوجد شخص منا ينسى شقيقة فاتن حمامة في فيلم «أفواه وأرانب» التي لديها تسعة أبناء، ولا ننسى أيضا والدة فريال في مسلسل «المال والبنون» وغيرها من الشخصيات المهمة التي استطاعت الفنانة القديرة رجاء حسين تجسيدها بكل براعة ودقة، قدمت العديد من الأعمال الفنية والتي تعدت الـ180 عملا فنيا متنوعا ما بين مسلسلات وأفلام ومسرحيات أيضا.

وكان أول دور تقدمه الفنانة رجاء حسين في فيلم «قلوب الناس» والذي تم عرضه في عام 1954، قدمت بعده مسرحية «بداية ونهاية» وذلك في عام 1959، توالت أعمالها الفنية المتنوعة فقدمت دورا في فيلم «الليالي الدافئة» والذي تم عرضه في عام 1961 مع الفنان الراحل عماد حمدي والفنانة الراحلة صباح، ومن أشهر الأدوار التي لعبتها هو دور الأم ودور الأخت والصديقة، وكانت تمتاز بتجسيد الشخصية الطيبة الهادئة والأم الحنونة.

من أبرز الشخصيات التي قدمتها هي شخصية جمالات في فيلم «أفواه وأرانب» مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة والفنان الراحل محمود ياسين وفريد شوقي وقد تم عرض الفيلم في عام 1977، كما أنها برعت في تجسيد شخصية الجدة في مسلسل «عايزة أتجوز» مع النجمة هند صبري والفنانة القديرة سوسن بدر والذي تم عرضه في عام 2010، شاركت أيضا في آخر أعمالها الفنية عام 2017 عندما قدمت دورا في مسلسل «واحة الغروب» مع النجم خالد النبوي والنجمة منى شلبي.

تزوجت رجاء حسين من الفنان سيف عبد الرحمن بعد قصة حب جمعت بينهما على خشبة المسرح، وأثمر الزواج عن إنجاب «كريم وأمل» واستشهد العقيد كريم سيف منذ 7 سنوات، اثر حادث سير، حيث أصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية أدت إلى وفاته.

ورغم مرور أعوام على استشهاد ابنها، لكنها كانت في حالة حزن دائم، خصوصا عندما تأتي سيرته تبكي في كثير من الأحيان. وقالت من قبل فى أحد اللقاءات التليفزيونية، استشهاد ابني أثر في حياتي كلها، مؤكدة أن وزنها انخفض كثيرا من كثرة التفكير في الشهيد، وقالت في تصريح آخر: كنت انتظر نجلي يحملني للدار الآخرة ولكنه سبقني وحملته.

وقالت رجاء في أحد البرامج أنها تحملت الحياة الزوجية بكل ما فيها من صعاب ومشاكل لمدة 51 عاما، حرصا على استقرار أسرتها وعندما توفي ابنها كريم، قررت الانفصال.

يذكر أن آخر تصريحات أدلت بها الفنانة الراحلة رجاء حسين، كانت في يوم 9 مارس الماضي بعد تكريمها في احتفالية المرأة وأدلت وقتها بعدة تصريحات عبرت فيها عن سعادتها بذلك التكريم، وقالت: إن تكريمها من قبل السيدة انتصار السيسي في احتفالية المرأة المصرية، يعد تشريفاً غير طبيعي.

