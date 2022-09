هويدا سمير.. المرأة الحديدية: أحلم بنشر ثقافة الدفاع عن النفس في مصر

إضاءات

«جراند ماستر».. اللقب الأعلى والأهم في التدريب الرياضي، ولهذا قليلون جدًا من يحصلون عليه في مسيرتهم الرياضية، ومن بين هؤلاء، هويدا سمير، التي كللت مسيرتها التدريبية بعد أن حصلت على المركز الأول في بطولة أفريقيا لفنون القتال (Self Defense) من الاتحاد الدولي للكوشو الأفريقي.

«هويدا» حصلت على لقب المرأة الحديدية (lron Women) لتميزها في هذا المجال، كما حصلت على لقب مدربة دولية معتمدة من الاتحاد الدولي للكوشو الأفريقي، ومدربة مصرية معتمدة من الاتحاد المصري للوشو كونغ فو، وصاحبة أول فيلم لتعليم الفتيات فنون القتال في مصر، هي نموذج فخر للمرأة المصرية المثابرة التي اخترقت أسوار المستحيل وجعلته واقعا أمكن تحقيقه.. وعن هذه الرحلة، كان الحوار التالي:

? بداية.. حدثينا عن مسيرتك الرياضية منذ البداية وحتى حصولك على لقب «جراند ماستر»؟

? عملت مدربة فنون القتال «جراند ماستر» في نادي الجلاء للقوات المسلحة، نادي بتروسبورت، نادي اسكاى، ونادي هليوبوليس، وحاليا مدربة فريق الأمن بسفارة اليابان، وخلال مسيرتي حصلت على العديد من الجوائز والشهادات والميداليات في بطولات كثيرة، لعل أبرزها حصولي على المركز الأول في بطولة أفريقيا Self Defense من الاتحاد الدولي للكوشو الأفريقي، كما حصلت على تصريح رسمي كمدربة دولية في فنون القتال من الاتحاد الدولي للكوشو الأفريقي، وحصلت على لقب مدربة مصرية معتمدة من الاتحاد المصري للوشو كونغ فو، ولقبت بلقب «المرأة الحديدية»، كما أنني صاحبة أول فيلم للسيدات في مصر بهدف تعليمهن كيفية الدفاع عن النفس، وفيلم آخر متنوع مع الشباب والرجال والسيدات والبراعم في أماكن مختلفة.

? هل هناك فارق بين لقب «كابتن» و«جراند ماستر»؟

? «كابتن» لقب عام يمكن إطلاقه على أي شخص يعمل في مجال التدريب الرياضي، أما «جراند ماستر» فهو لقب يحصل عليه المدرب الرياضي بعد اجتياز اختبارات محددة، وكما أنه يعتبر اللقب الأهم أو الأعلى في مجال التدريب الخاص بالفنون القتالية ورياضات الدفاع عن النفس.

? ما السر وراء اختيارك مجال القتال والدفاع عن النفس؟

? تعرضت لمضايقات كثيرة جدًا في الشارع مثل أي فتاة ولم أكن أستطيع الدفاع عن نفسي في مثل هذه المواقف، وكان رد فعلي يقتصر على السكوت أو البكاء أو الرد بصوت عال فقط، ومن هنا جاءت فكرة ضرورة تعلم فنون القتال، وأخذت القرار والتحقت بهذا المجال الصعب والشاق حتى أستطيع الدفاع عن نفسي فقط، وبمرور الأيام أصبحت ممارسة هذه الرياضة شيئا أساسيا في حياتي ما دفعني لاتخاذ قرار جديد بالاستمرار في هذا المجال سنوات طويلة استمرت لأكثر من 23عاما، ثم بعد ذلك اشتركت في بطولات ودورات تدريبية وأصبحت مدربة بنادي الجلاء للقوات المسلحة ودربت سيدات وشباب ورجال وأطفال وضباط ولواءات، حيث دربت أكثر من 1500 تقريبا من الضباط والرجال.

? كيف تمكنتِ من التفوق على الرجال في مجال هم يسيطرون عليه، وهل واجهتك أي أزمات في تدريبك لهم؟

? كل لعبة لها قواعد وأساسيات معينة مثل الكاراتيه والكونغ فو، أما لعبة Self Defense ليس لها قواعد أو قوانين معينة، فهي (غالب أو مغلوب)، وبالتالي لابد أن يكون الشخص عنده ثقة وجرأة لتعلم كيفية الدفاع عن النفس، أما بالنسبة لفكرة تقبلهم فكرة التدريب من سيدة، ففي الحقيقة أنهم تقبلوا التمارين خلال التدريب بشكل جيد ورحبوا جدا بالفكرة، صحيح أنهم كانوا في منتهى الذوق والرقي، وبعضهم استغربوني كسيدة تعطي لهم هذه التمارين الصعبة والشاقة التي كانت قاصرة على الرجال في هذا المجال، وفي النهاية يكونون سعداء ومبهورين جدا وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، حيث انني أتشرف بتدريب هذه القامات الكبيرة.

? من واقع خبرتك.. هل يفضل للفتيات والشباب تعلم مبادئ وأساسيات الدفاع عن النفس؟

? بالتأكيد.. يفضل تعلم الفتيات والشباب والبراعم، لأن مجال الدفاع عن النفس مهم جدًا وأساسي في الحياة لأي إنسان، سواء فتاة أو شاب، حتى البراعم يمكن تعليمهم، لأنه من الممكن أن يتعرض أي منهم لموقف ما أو مضايقات في الشارع، ولهذا لا بد من معرفتهم ولو أساسيات الدفاع عن النفس لحماية أنفسهم من ناحية، وتنمية الثقة بالذات من ناحية أخرى، وأنه قادر على حماية نفسه أيضا.

? هل هناك أهمية تعليم الأطفال لهذه الفنون؟

? طبعا.. فلا شك أن تعلم الأطفال هذه الفنون القتالية من الأشياء المهمة حتى تكون الأم مطمئنة عليهم بمجرد خروجهم للمدرسة أو النادي أو غيرها بنسبة 50% بدلا من خوفها عليهم بنسبة تصل إلى 100%، وبالتالي سوف تكون واثقة أنه قادر على التعامل مع أي موقف يواجهه في الشارع.

? البعض يعتبر فنون القتال نوعا من البلطجة أو استعراض العضلات، هل تغيرت ثقافة تقبل الأهل تجاه تدريب الفتيات على فنون القتال؟

? هذا غير صحيح على الإطلاق، وأعتقد أن ثقافة الأهل تغيرت كثيراً جداً عما سبق، فهي ليست بلطجة أو استعراضا للعضلات كما يعتقد البعض، بل على العكس هي سلاح للدفاع عن النفس في الشارع، فهناك الكثير من الفتيات اللاتي دربتهن وتعرضن لحوادث اختطاف مرعبة بعضها كان في الصحراء بلا مغيث، واستطعن إنقاذ أنفسهن ولقين المجرم درسا قاسيا وعقابا رادعا، الكثير من الفتيات وحتى الشباب والرجال تعرضوا لمثل هذه المواقف ويروون لي عنها أثناء التدريب والكل سعيد لأنه استطاع الدفاع عن نفسه.

? ما أبرز القصص التي حدثت للمتدربين لديك؟

? تعرضت فتاة دربتها على فنون القتال للخطف وذلك عند خروجها من الجامعة، حيث أوقفت تاكسي لكي تذهب إلى بيتها بمدينة نصر، وفوجئت بسماح السائق لآخرين بالركوب معها وبالتالي أصبحت محاصرة من جميع الاتجاهات وفريسة سهلة لهم، ولولا ستر الله سبحانه وتعالى جاء شخص «ابن حلال»، شعر بوجود حالة غير طبيعية وغريبة داخل التاكسي وأنقذها، وبعد هذا الموقف قررت الفتاة تعلم فنون الدفاع عن النفس وبالفعل بدأت التدريب معي استغرق عاما ونصف العام تقريباً، ثم بعد ذلك تعرضت هذه الفتاة لموقف يشبه الحادث السابق ذكره مع سائق آخر، وأخذها على طريق الفيوم ووجدت نفسها في مكان «مقطوع»، فتعاملت معه وفقا للتدريب الذي حصلت عليه معي، وكنت دائما أقول لها ان أول شيء يجب عمله هو «تلملم» شعرها جيدا لو طويل لأنه أول شيء يستغله الخصم ليمتلكها منه، وتذكرت كل التدريبات، وبالفعل استخدمتها وتمكنت من إجباره على التوقف بالتاكسي، وحاول بالطبع أن يمسكها من شعرها فلم يتمكن ثم من ملابسها ففشل، لأني علمتها ضربات معينة تقوم بها في مثل هذه المواقف مثل «لفة الأفعى» والتخلص من المسكة عن طريق تكسير العظام، وبالفعل استطاعت التغلب عليه وكسرت ذراعيه، واستقلت سيارة أخرى وذهبت لبيتها وهى سعيدة لأنها تمكنت من إنقاذ نفسها، وقالت لي هي ووالدتها لفظا «احنا بندعيلك لانك ساعدتيها في إنقاذ نفسها»، والأمر لا يقتصر على الفتيات أو السيدات فحسب، بل هناك رجال وشباب تعرضوا لمواقف خطيرة وتمكنوا من مواجهتها مثل «نطر السلاح» وصد الهجوم عليه «بالمطواة» أو «الشوم» في الشارع.

? وما شعورك عندما تنصتين لمثل هذه المواقف؟

? أشعر بسعادة بالغة عندما يحكون لي هذه المواقف وكيف تعاملوا معها من خلال ما تعلموه في التدريب معي، لأني كمدربة أرى نفسي فيهم وهم مرآتي، وهذا شيء يسعدني جدا، و يكلل مجهودي بالنجاح في مساعدة شخص أن ينقذ نفسه من موقف ما ويكون دافعا لي لبذل المزيد من الجهد لنشر ثقافة الدفاع عن النفس فهذا شيء يسعدهم جدا ويسعدني معهم.

? ما المدة الزمنية التي تستغرقها فترة التدريب؟

? لا توجد فترة زمنية محددة للتدريب، فهناك تدريب يستغرق ثلاثة أشهر وتدريب ثاني يستغرق عاما أو عامين، فالتدريب يرتبط بشكل كبير بالإنسان الذي يريد أن يتعلم وماذا يريد بالتحديد، فعلى سبيل المثال هناك أشخاص يريدون تعلم حركة أو حركتين للدفاع عن النفس في أي موقف يتعرضون له في الشارع، و هناك أشخاص يريدون التعمق ومعرفة كل شيء عن فنون القتال، فهذا يرجع إلى كل شخص بالإضافة إلى درجة استيعابه للتمرينات.

? هل يشترط فترة عمرية معينة للالتحاق بالتدريب؟

? لا تشترط فترة عمرية معينة للتدريب طالما الإنسان لديه العزيمة والإرادة أنه قادر على الوصول إلى الهدف، وأذكر هنا أنه كنت أدرب أشخاصا عمرهم يزيد على 60 عامًا، وبالنسبة للبراعم، يبدأ التدريب من عمر ثلاث سنوات، أو عندما يبدأ الطفل في التمييز بين الصواب والخطأ لكي يكون قادرا على استيعاب أي حركة في التمارين.

? هل هناك حمية غذائية معينة يجب تناولها لتقوية الجسم خلال فترة التدريب؟

? تناول جميع الوجبات الغذائية المفيدة خصوصا التي تحتوى على الكولاجين مثل التونة، السلمون، والفاكهة بأنواعها، الخضار بجميع أنواعه، إضافة إلى منتجات الألبان والعصائر الطازجة خصوصا عصير التفاح لأنه يعطي طاقة كبيرة جداً للجسم، ولا يفضل تناول هذه الوجبات الغذائية قبل التدريب بساعتين على الأقل حتى تكون المعدة هادئة أثناء التدريب.

? روشتة سريعة لكل (حواء)..ماذا تفعل في حالة تعرضها لأي نوع من المضايقات في الشارع؟

? أولا... أنصح كل سيدة أو فتاة بضرورة تعلم كيفية الدفاع عن النفس لكي تكون قادرة على حماية نفسها وتكون واثقة من نفسها أنها قادرة على التصرف في مثل هذه المواقف.

ثانيا: في حالة تعرضها لأي موقف ما أو مضايقات في الشارع يجب ألا تظهر شعورها بالخوف من المعتدي أو المتحرش أو الخصم بدرجة مئة بالمئة حتى تعطي له الشعور بالأمان كـ«خطة خداع» لأن المعتدي إذا شعر أن الفريسة قادرة على التعامل معه والدفاع عن نفسها سوف يتعامل بطريقة أشرس لذلك لابد من إظهار الشعور بالخوف والسيطرة عليها لكي يشعر بالأمان، ومن ثم تقوم بعمل ضربات تعجيزية على طول في مناطق معينة بالجسم ينتج عنها حدوث شلل أو عمى مؤقت، هذه الضربات يتم التدريب عليها جيدا خلال فترة التمرين.

ثالثا: انصح الفتيات والشباب دائما أن أي شيء صلب موجود معهم في الشنطة هو سلاح لهم مثلا المفاتيح أو الموبايل أو زجاجة المياه أو مجلة أو حتى قلم الكحل من الممكن تحويله لسلاح في الدفاع عن نفسها.

? ما المناطق التعجيزية في الجسم؟

? هناك مناطق تعجيزية كثيرة جداً في جسم الإنسان تستطيع من خلالها التعامل مع المعتدي أو الخصم، مثل العينين، منطقة ما بين العينين من المناطق الضعيفة جدا في جسم الإنسان، الأنف، منطقة الفك، كما أن منطقة ما تحت الأذن من المناطق الحساسة جدا في الجسم والقاضية، منطقة الحنجرة من المناطق القاضية والتي تسبب الموت في الحال، وكذلك منطقة فم المعدة، تحت الحزام، الضلوع، القطنية والمفاصل بأنواعها فهي تعد من المناطق التي يمكن اصطياد الخصم منها وغيرها، وكل هذا يرجع للتدريب وتعلم حماية الوجه والجسم، وكذلك وقفة الهجوم ومتى أبدأ لمواجهة المعتدي.

? هل هناك رسالة توجهينها للفتيات والشباب؟

? أتمنى أن كل فتاة وسيدة وأولادها وكذلك الشباب أن يتعلموا كيفية الدفاع عن النفس وفنون القتال أيا كانت أعمارهم أو أوزانهم، وذلك حتى يكونوا قادرين على التعامل بشجاعة وثقة وجرأة مع أي موقف يواجهونه في الشارع، بجانب الاهتمام باللياقة البدنية لهم، خصوصا أنه لا توجد شروط معينة لتعلم فن وثقافة الدفاع عن النفس.

? أخيرا .. ما حلمك الذي تتمنين تحقيقه مستقبلا؟

? أحلم بنشر ثقافة الدفاع عن النفس في كل ربوع مصر سواء الفتيات أو الشباب أو البراعم، نظرًا لما لها من فوائد نفسية واجتماعية عظيمة تعود بالنفع على المجتمع وتسهم في زيادة نسب الأمان الشخصي وتقلل من نسب الحوادث الإجرامية.