إيقاف مالك «فينيكس» لمدة عام

دوليه

أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «أن بي أيه» أول من أمس عن ايقاف مالك فينيكس صنز، روبرت سارفر، لمدة عام مع تغريمه مبلغ 10 ملايين دولار على خلفية تحقيق يتهمه بالعنصرية والسلوك غير اللائق. وقالت الرابطة إن التحقيق المستقل وجد أن سارفر «انتهك بوضوح» قواعد السلوك الجيد في مكان العمل، وذلك بعد اتهامه بمعاملة موظفيه بشكل غير عادل واستخدام كلمات مهينة عنصرياً ولغة ذات دلالة جنسية والوصول حتى التحرش. وسيمنع سارفر نتيجة هذه العقوبة من إدارة فريقي الرجال فينيكس صنز المشارك في «أن بي أيه»، والسيدات فينيكس ميركوري المشارك في «دبليو أن بي أيه». كما لن يسمح له لمدة عام من حضور المباريات في البطولتين أو التردد على منشآت ناديه.

