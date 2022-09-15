بايرن تفوق على برشلونة مجدداً

دوليه

ضرب بايرن ميونيخ الألماني ضيفه برشلونة الإسباني مجدداً، حتى بعدما نجح الأخير في الحصول على خدمات هداف النادي البافاري البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وذلك بالفوز عليه 2- 0 على ملعب أليانز أرينا أول من أمس في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال أوروبا.

وكانت المواجهة ثأرية لبرشلونة الذي ودع المسابقة الموسم الماضي من دور المجموعات لأول مرة منذ 2000-2001 لخسارته ذهاباً وإياباً أمام العملاق البافاري، وذلك بعدما أُذِلّ قبلها بعام على يد النادي البافاري بخروجه من ربع نهائي الذي أقيم بنظام التجمع من مباراة واحدة في البرتغال بسبب فيروس كورونا، بخسارة تاريخية 2-8. لكن رجال المدرب تشافي هرنانديس عجزوا عن استثمار تفوقهم الميداني والفرص التي حصلوا عليها لاسيما في الشوط الأول، ودفعوا الثمن بتلقيهم هدفين فصلت بينهما أربع دقائق للفرنسي لوكاس هرنانديز (50) والألماني ليروي سانيه (54).

وتصدر بايرن بست نقاط مقابل ثلاث لكل من ضيفه الكاتالوني وإنتر الفائز على مضيفه فيكتوريا بلزن 2-0 بفضل البوسني إدين دجيكو الذي مهد أمامه الطريق بتسجيله هدف التقدم (20) قبل أن يمرر كرة الهدف الثاني للهولندي دنزل دمفريس (70) بعدما أكمل صاحب الارض بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 61.

واقتنص ليفربول الإنكليزي فوزا مثيرا من ضيفه أياكس أمستردام الهولندي 2-1 في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى. وانتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله حيث تقدم النجم المصري محمد صلاح بهدف لليفربول في الدقيقة 17 وبعدها بعشر دقائق أدرك الغاني محمد قدوس التعادل لأياكس. وقبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة خطف المدافع الكاميروني جويل ماتيب هدف الفوز القاتل لليفربول.

واستعاد ليفربول وصيف النسخة الماضية، إتزانه في دوري أبطال أوروبا بعد خسارته القاسية على ملعب مضيفه نابولي 1-4 في الوقت الذي خسر فيه أياكس بعد فوزه في الجولة الأولى على ضيفه رينجرز الاسكتلندي 4 -1. ويمتلك أياكس ونابولي وليفربول ثلاث نقاط ولكن بمقدور نابولي أن ينفرد بالصدارة في حال الفوز على رينجرز.

وفي المجموعة الثانية نجح باير ليفركوزن الألماني في خطف الفوز على ملعبه، بعدما فاجئ ضيفه أتليتيكو مدريد 2-0 والمباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة. وتقدم روبرت أندريش للفريق الألماني في الدقيقة 84. ومن خلال هجمة مرتدة رائعة، نجح موسى ديابي في تسجيل الهدف الثاني لبايرليفركوزن في الدقيقة 87.

وفي المجموعة نفسها فاز بروج البلجيكي بأربعة أهداف نظيفة على مضيفه بورتو البرتغالي، ليتصدر بروج المجموعة برصيد 6 نقاط، وفي المركز الثاني يأتي ليفركوزن برصيد 3 نقاط، ثم أتليتيكو مدريد برصيد 3 نقاط أيضا ثم بورتو في المركز الأخير من دون نقاط. وفي المجموعة الرابعة، تجرع توتنهام أول هزيمة له هذا الموسم بالخسارة 2-0 أمام مضيفه سبورتنغ لشبونة، وجاء الهدفان في الوقت المحتسب بدل الضائع من البديلين باولينيو وآرثر غوميز.

وصنع توتنهام فرصا أفضل في مباراة مفتوحة وممتعة. وكسر المهاجم باولينيو الجمود في الدقيقة 90 بضربة رأس متقنة من ركلة ركنية بينما سجل غوميز، الذي دخل أرض الملعب فقط بعد الهدف الأول، هدفا ثانيا من مسافة قريبة بعد مراوغة أكثر من لاعب في المنطقة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع. وبهذا الفوز يتصدر سبورتنغ المجموعة الرابعة بست نقاط. بينما يأتي توتنهام ثانيا بثلاث نقاط بعد مباراتين.

وفي نفس المجموعة نجح أينتراخت فرانكفورت الألماني في تحقيق أول فوز له بدوري الأبطال عندما فاز على مضيفه مارسيليا الفرنسي بهدف لصفر مقتنصا نقاط المباراة الثلاثة. سجل هدف فرانكفورت والمباراة الوحيد الدنماركي ليندستروم في الدقيقة 43. وبهذا يحل فرانكفورت في المركز الثالث بالمجموعة بثلاث نقاط مثل توتنهام، وفي قاع المجموعة يأتي مارسيليا الفرنسي من دون نقاط.

وقبل مواجهة الفريقين على استاد فيلودروم، نشبت مواجهات عنيفة بين جماهير أينتراخت فرانكفورت وأولمبيك مارسيليا، حيث تبادلت جماهير الفريقين التراشق بالألعاب النارية.

وتبادل الطرفان التراشق بالألعاب النارية، وأظهرت تسجيلات فيديو عبر وسائل التواصل الإجتماعي، جماهير لنادي فرانكفورت وهم يؤدون التحية النازية. وبحسب صحيفة «بيلد» فإن نادي فرانكفورت يعمل على معرفة هوية المشتبه بهم في تلك الأحداث.

