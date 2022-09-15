سانيه: كنت غاضباً من نفسي

دوليه

أوضح ليروي سانيه، نجم بايرن ميونخ، حقيقة غضبه من مدربه جوليان ناغلسمان عقب استبداله خلال مواجهة برشلونة،

في ثاني جولات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وبدأ الدولي الألماني المباراة في التشكيلة الأساسية، وسجل هدف تأكيد فوز العملاق البافاري 2-0 قبل استبداله في الدقيقة 80.

وعقب خروجه، بدت علامات الغضب على ليروي سانيه، قبل أن يلقي بزجاجة مياه على الأرض لدى توجهه لمقاعد البدلاء. وخلال تصريحات لشبكة «سكاي»، سُئل ساني عن الواقعة بعدما ظن الجميع أنه غاضب من استبداله، ليجيب «لم أكن غاضبا من التبديل».

وأقر سانيه بغضبه من نفسه بسبب عدم ظهوره بأفضل مستوياته، قائلا: «الأمور سارت على ما يرام وسجلت هدفا، لكني لم أقدم مباراة جيدة، لهذا ألقيت الزجاجة».

وفي ختام تصريحاته، قال نجم بايرن ميونخ: «أركز فقط على نفسي وأدائي، وآمل أن أظهر بشكل أفضل من ذلك».

