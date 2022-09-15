بروزوفيتش: مواجهة برشلونة حاسمة

دوليه

شدد مارسيلو بروزوفيتش، نجم وسط إنتر الإيطالي، على أهمية مباراتي فريقه أمام برشلونة في الجولتين الثالثة والرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. ويمتلك إنتر ميلان 3 نقاط بعد مرور جولتين من دور المجموعات، وهو نفس رصيد برشلونة.

وقال بروزوفيتش في تصريحاته لشبكة سكاي سبورت إيطاليا «قمنا بالاستعداد الجيد لمواجهة فيكتوريا بلزن». وتابع «كنا نعرف أن فيكتوريا بلزن يلعب على الكرات الطويلة إلى المهاجمين».

وأضاف «سنحاول الفوز في المباريات المتبقية بدور المجموعات، الصدام حاسم مع برشلونة في الجولتين الثالثة والرابعة». وأتم «يجب أن نستمر على هذا النحو، ونواصل الفوز والمضي قدما». يشار إلى أن بروزوفيتش حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة إنتر ميلان وفيكتوريا بلزن، التي انتهت بفوز الفريق الإيطالي 2-0.

