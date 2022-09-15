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دوليه

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كلوب: علينا التسجيل من الكرات الثابتة


أوضح مدرب ليفربول يورغن كلوب، أن فريقه توجب عليه استيعاب ضرورة إحداث تغييرات في طريقة اللعب، من أجل تحقيق الفوز على أياكس 2-1 أول من أمس، في المجموعة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وقال كلوب في تصريحات لشبكة «بي تي سبورت»: «أعتقد أن الجميع يمكن أن يروا أننا فهمنا، وأنه كان علينا أن نحدث تحولًا مختلفًا تمامًا في المباراة. فعل الشبان ذلك. لعبنا الكثير من الأشياء الجيدة ضد مقاومة شديدة القتال. سجلنا الهدف الأول وكان يجب أن نسجل المزيد من الأهداف، من الركلات الثابتة على وجه الخصوص».
وأضاف: «لست متأكدًا من أن هدفهم جاء من فرصتهم الأولى، لكن أياكس لم يكن لديه الكثير. هكذا هو الحال في وضعنا، يمكن أن يحدث أي شيء، لكنها كانت تسديدة رائعة من (محمد) قدوس». وتابع: «إنه مثل اختبار آخر. الجميع يأمل أن تسير الأمور في الاتجاه الصحيح ثم تحصل انتكاسة أخرى. يمكنك أن ترى تأثير ذلك. الضغط قبل الهدف كان أفضل بكثير من الضغط بعد الهدف، ولكن إذا كنا سنضغط، علينا أن نفعل ذلك بالشكل الصحيح».


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