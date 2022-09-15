تشافي: كنا أفضل من بايرن

دوليه

أبدى تشافي هرنانديز مدرب برشلونة، غضبه من الخسارة 0-2 أمام بايرن ميونخ، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. وقال تشافي في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا «حين تهدر الأهداف في دوري الأبطال، ينتهي بك الأمر باستقبال الأهداف في شباكك». وتابع «كنا أفضل من بايرن ميونخ، وأهدرنا الفرص لكنهم لم يهدروا وسجلوا». وأضاف «أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد، والشوط الأول كان لنا، النتيجة لا تعكس الأداء». ونوه «يجب أن نحافظ على الأشياء الإيجابية لدينا، النتيجة سلبية تماما، علينا التعلم من أخطائنا، لكن الخسارة اليوم خطوة إلى الوراء، الهزيمة ليست مستحقة، لكنها بسبب أخطائنا». وأتم «ركلة الجزاء غير المحتسبة؟ لم أرها، الجميع أخبرني بها، لكن في النهاية لم يحتسبها الحكم».