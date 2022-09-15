مرتضى: تعاقدنا مع مهاجم أجنبي سوبر

دوليه

قال مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك إن رحيل المهاجم مروان حمدي إلى المصري البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية جاء بناء على قرار من المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا. وأضاف «فيريرا رفض عودة مروان وأكد أن الفريق لا يحتاج لخدماته في ظل تواجد سيف الجزيري ويوسف أسامة نبيه، كما سيتم التعاقد مع محترف أجنبي».وزاد «الزمالك تعاقد مع لاعبين في جميع المراكز لذلك أطمئن جمهور النادي بأن الفريق بخير وأطالب الجميع بالهدوء ودعم الفريق والجهاز الفني والإدارة».وأكد «تدعيمات الفريق مستمرة ونجحنا في الحصول على توقيع مهاجم أجنبي سوبر وذلك وفقا لاختيار الجهاز الفني بقيادة فيريرا». وأوضح «تم التعاقد أيضا مع ثنائي محترف تحت السن، وتم الاتفاق على جميع بنود التعاقد، وجميع صفقات الزمالك مفاجأة وتدعيمات عالمية».