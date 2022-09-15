تغيير مدرب بعد ثلاث مباريات؟!

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طبعا يعتبر شيئاً طبيعيا عندما يتم تغيير مدرب بعد الاسبوع الثالث من أي بطولة بكرة القدم وليس أقرب من ذلك إلا الدوري الانكليزي، الذي بدأ في الأسبوع الأول من شهر أغسطس، تم فيه تغيير اكثر من مدرب بسبب سوء نتائج الفريق. الى هنا نأتي للدوري الكويتي «للمحترفين غير الكويتيين» الذي أنهى أسبوعه الثالث بنتائج عادية جدا بناء على المستوى الذي رأيناه من أداء اللاعبين المتواضع والاخطاء الكثيرة التي يقوم بها اللاعب من غير رضا أي مدرب كرة قدم، فالمدرب لم يقل للاعبي لا تهتم بالفريق المنافس، لا تزعل عندما تلعب الكرة خطأ، أو افعل حركات عبيطة لكي تأخذ انذارا ومن ثم طرد.... إلخ من الاخطاء الفردية من بعض اللاعبين الذين لا يستحقون وصفهم بمحترفين ومع ذلك لا نستطيع ان نخلي المدرب من مسؤوليته لنتيجة المباراة اذا ما لعب بتكتيك «الشوارع» ولا نستطيع ان نتكلم عن فكره الفني غير الواضح في أداء اللاعبين. إذا فالمشكلة مشتركة وتحتاج الى تأن في اتخاذ القرار الاخير لمجلس الادارة، سواء بالبقاء عليه أو تغييره، ولكن ليس بسبب سخط الجماهير او طلبهم بتغيير المدرب... فهذه هي المعضلة الرئيسية بالموضوع وهو عندما تطالب الجماهير بتغيير المدرب، وكأنهم مدربون ذوو خبرة فنية وتكتيكية عالية... فأسس تقييم المباراة يجب ان تشمل كل عناصرها وليس بالمدرب فقط ... وكلامي هنا ليس للعربي أو القادسية، ولكنه لكل من يستعجل باتخاذ قرار مصيري، ولا يملك الحل المناسب لهذا الأمر عند استبعاده أي مدرب؟ فلا تنسوا نحن بالاسبوع الثالث وباقي اسابيع كثيرة ومرحلة ثانية وبالامس القريب اغلق باب تسجيل اللاعبين ووو ... فلماذا الاستعجال والانتقال من مشكلة إلى مشكلة أكبر. فأتمنى من الجماهير الوفية للاخضر والاصفر عدم اليأس من مستوى فريقيهما الا اذا كان الخلل واضحا لمختلف عناصر الفريق او المباراة... والحق ينقال بأن متعة هذا الدوري «الضعيف» هو الحضور الجماهيري لهذين الفريقين، والذي أتمنى من رئيسي الناديين ان يعملا مثل ما عمل نادي الكويت بالدخول مجانا لبعض المباريات، لانه ناد غني ويملك المال ولا يهتم بالمدخول ولكنه يهتم بالنتيجة... ونصيحتي للاخ عبدالعزيز عاشور رئيس النادي العربي بعمل Discount لجماهير العربي لملء المدرجات كلها (اعمل خصم 50% ) للي يحضر المباراة لابس فانيلة خضراء... واتمنى التوفيق لمن سيغير مدربه أو سيبقي عليه للاسبوع الرابع او سيعطيه فرصة أخيرة.... والله من وراء القصد.

