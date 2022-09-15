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أبل ناقش خطة تطوير الفروسيات مع حيات


أكد محمود أبل  مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالتكليف نائب المدير العام لقطاع الرياضة التنافسية أن الهيئة تسعى إلى وضع آلية تنظيم عمل الفروسيات لتلبية طموح منتسبيها من أبناء اللعبة. وقال أبل عقب انتهاء الاجتماع الذي عقده مع مسعود حيات رئيس اتحاد الفروسية ونبيلة العلي أمين سر الاتحاد لمناقشة خطة تطوير الفروسيات: «نسعى إلى إعداد دراسة شاملة لتنظيم عمل الفروسيات في الفترة المقبلة من خلال التركيز  على النشاط الداخلي لدعم اللاعبين ورفع الارتقاء بالمستوى الفني وإعطاء الفرصة للجميع لممارسة هوايتهم ونشاطهم مستواهم الفني وتأهيلهم للمشاركات الخارجية  ومن أهمها ألعاب القدرة والقفز والقدرة والتحمل، وسوف يتم استمرار التعاون والدراسة للخروج بتصور يلبي كل الطموحات».


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