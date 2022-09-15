كاظمة لتجاوز عقبة النصر

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يطمح كاظمة إلى مواصلة الصدارة عندما يستضيف النصر في الساعة 08:40 مساء اليوم على ستاد الصداقة والسلام ضمن الجولة الرابعة من الدوري الممتاز، والتي تشهد اليوم أيضاً مباراة القادسية مع مضيفه الجهراء في الساعة 06:20 مساءً على ستاد مبارك العيار، ويشهد هذا اللقاء اعتزال حارس مرمى الجهراء بندر سليمان.

في المباراة الأولى، يتطلع كاظمة صاحب الـ 7 نقاط من انتصارين وتعادل إلى تجاوز عقبة النصر الذي يملك 4 نقاط من فوز وتعادل وخسارة، من أجل البقاء على قمة الترتيب بعد انتصاره الكبير على القادسية 3-1 في الجولة الماضية. وبدأ البرتقالي المسابقة بانتصار مريح على الفحيحيل بثلاثية بيضاء قبل أن يخطف تعادلاً بشق الأنفس أمام الجهراء في الجولة الثانية، ثم جاء الانتصار على القادسية ليعيد إلى الفريق توازنه ويمنحه دفعة معنوية كبيرة.

ويقدم كاظمة تحت قيادة مدربه الصربي زيلكو ماركوف عروضاً مميزة منذ الموسم الماضي الذي توج فيه بلقب كأس الأمير. ويعتمد ماركوف على قوته الهجومية المتمثلة بالثلاثي: الأردني أحمد عرسان والإسباني جاي ديمبلي والهداف شبيب الخالدي صاحب الثنائية في مرمى الأصفر الجولة الماضية.

على الطرف المقابل، يسعى النصر لتعويض الكبوة التي تعرض لها في الجولة الماضية بخسارته أمام الفحيحيل 1-3، بعد أن بدأ المسابقة بتعادل مع العربي 1-1، ثم الفوز على الساحل 3-1. وظهر الفريق بصورة جيدة تحت قيادة مدربه الوطني محمد المشعان، الذي يمتلك أسماء جيدة في مقدمتها المتألق محمد دحام والنيجيري دينيس سيسوجو والغامبي سانغ بير والسوري عمر ميداني.

وفي اللقاء الثاني، يدخل مدرب القادسية ناصر الشطي مباراة الجهراء وهو يعاني من ضغوط عدة، بعد الخسارة أمام كاظمة في الجولة الماضية، ورغم أن الأصفر يملك 6 نقاط من انتصارين على الساحل 3-2 وعلى الفحيحيل 1-0، إلا أن الفريق ظهر بصورة متواضعة جداً وتعرض لانتقادات واسعة، الأمر الذي وضع مستقبل المدرب على كف عفريت. وعاب القادسية في مبارياته الثلاث ارتفاع معدل أعمار لاعبيه، حيث ضمت التشكيلة التي بدأت مباراة كاظمة 7 لاعبين تجاوزوا الثلاثين عاماً، ورغم أن قائد الفريق بدر المطوع هو الأكبر سناً إلا أنه كان اللاعب الأكثر تأثيراً في الملعب. ومن المنتظر أن يستعين المدرب بالحارس مبارك الحربي نظراً لإصابة كل من خالد الرشيدي وعلي جراغ، كما يغيب عن الفريق للسبب ذاته طلال الأنصاري، وخالد إبراهيم، ويوسف الحقان، والعاجي مامادو سورو.

في المقابل، بدأ الجهراء الدوري بأفضل صورة ممكنة بعد أن هزم الكويت في الجولة الأولى، ثم تعادل مع كاظمة بعد أن كان متقدماً حتى الدقائق الأخيرة. لكن خسارته أمام التضامن في الجولة الماضية أعطت فكرة أن الفريق يقدم أفضل عروضه أمام الفرق القوية التي تهاجمه وهو أمر متوقع أمام الأصفر الليلة.

