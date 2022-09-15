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اليرموك ينفرد بصدارة «الأولى»


انفرد اليرموك بصدارة دوري الدرجة الأولى بعد تغلبه على برقان 3-1 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس على ستاد عبدالله الخليفة ضمن الجولة الثالثة من المسابقة. ورفع اليرموك رصيده إلى 6 نقاط من 3 مباريات، في حين تجمد رصيد برقان عند نقطة واحدة بعد قلب نتيجة مباراته مع خيطان من الفوز 2-1 إلى الخسارة 0-3. وفي مباراة ثانية، حقق الصليبخات انتصاره الأول في المسابقة بتغلبه على خيطان 2-1 في المباراة التي جمعتهما على ستاد ناصر العصيمي. وحصد الصليبخات أول 3 نقاط وهو الرصيد ذاته الذي يمتلكه خيطان. وغاب الشباب صاحب الـ 4 نقاط عن هذه الجولة.


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