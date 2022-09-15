تعاون كروي بين الكويت ومصر

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التقى رئيس مجلس ادارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم عبدالله الشاهين، جمال علام رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري أول من أمس في مقر الاتحاد المصري بالعاصمة القاهرة.

وتباحث الطرفان العديد من الأمور والموضوعات المشتركة ذات الصلة بنشاط الاتحادين والمنتخبات الوطنية وبحث سبل توطيد العلاقات بين الاتحادين الشقيقين وتبادل الخبرات وخوض مباريات ودية على مستوى المنتخبات الوطنية. وقد أشاد الشاهين بحفاوة الاستقبال والترحاب الذي حظي به وفد الاتحاد الكويتي، الذي ضم نائب رئيس مجلس الادارة هايف الديحاني وعضو مجلس الادارة جمال العتيبي والأمين العام للاتحاد صلاح القناعي. كما اتفق الطرفان على توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحادين خلال الفترة المقبلة. من جانب آخر، زار وفد الاتحاد الكويتي مقر النادي الأهلي، وكان في استقباله محمود الخطيب رئيس النادي. وخلال الجلسة الودية أكد الخطيب عمق العلاقات التاريخية التي تجمع النادي الأهلي بالاتحاد الكويتي وأندية الكويت.وأشار رئيس الأهلي إلى أنه بشكل شخصي يرتبط بعلاقات صداقة وطيدة مع العديد من نجوم الكرة الكويتية السابقين منذ فترة تواجده في الملاعب.

فيما أعرب الشاهين عن سعادته بزيارة النادي الأهلي ولقاء الخطيب مؤكدا اعتزازه بالعلاقة القوية بين الجانبين وتطلعاته نحو تعزيز سبل التعاون بينهما خلال الفترة المقبلة.

وشدد الشاهين على أن الأهلي قلعة رياضية عريقة تمثل واجهة مشرفة للرياضة العربية بما حققه من نجاحات كبيرة تخطت الحدود ووصلت إلى العالمية. وجال وفد الاتحاد الكويتي في مقر الجزيرة تفقد خلالها منطقة دولاب البطولات وصالة الأمير عبد الله الفيصل وملعب مختار التتش والنصب التذكاري للشهداء. وفي ختام الزيارة أهدى الخطيب درع وعلم الأهلي وقميص الفريق إلى أعضاء الوفد الكويتي، الذي بدوره أهدى رئيس النادي درع الاتحاد. من جانبه، استقبل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وفد الاتحاد الكويتي بحضور اللواء علاء مقلد والنائب سليمان وهدان وأحمد مرتضى منصور وأحمد دعبس أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك.وحرص مرتضى منصور وأعضاء مجلس إدارة النادي على الترحيب بالوفد الكويتي، فيما كرم رئيس الزمالك الوفد الكويتي ومنحه درع القلعة البيضاء.

