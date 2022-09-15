«سلة الكويت» إلى معسكر صربيا

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غادرت أمس بعثة فريق كرة السلة في نادي الكويت إلى صربيا لإقامة معسكر تدريبي هناك استعدادا للمشاركة في البطولة العربية الـ 34 التي ستقام في الكويت خلال الفترة من 5 إلى 15 أكتوبر المقبل. ويستمر معسكر «الأبيض» لغاية 3 أكتوبر موعد العودة إلى البلاد، وهو سيخوض عددا من المباريات الودية لإيصال الفريق لأفضل مستوياته قبل انطلاق البطولة. ويسعى الكويت الذي جاء في المجموعة الأولى الصعبة إلى جانب أندية الاتحاد السكندري المصري، وأهلي حلب السوري، وأهلي بن غازي الليبي، إلى المنافسة بقوة على لقب البطولة بعد أن حقق المركز الثاني في النسخة الماضي خلف الأهلي المصري البطل. وترأس الأهلي حامل اللقب المجموعة الثانية إلى جانب أندية الرياضي اللبناني، والغرافة القطري، والميناء اليمني. في حين ضمت المجموعة الثالثة كاظمة، والأهلي البحريني، والبشائر العماني، والسد القطري، وفي المجموعة الرابعة والأخيرة يلعب الجهراء إلى جانب بيروت اللبناني، وداد بوفاريك الجزائري، ودجلة العراقي. وسيبدأ الأبيض مشواره في البطولة بمواجهة أهلي حلب السوري، فيما يلعب كاظمة أمام البشائر العماني، والجهراء أمام دجلة العراقي. ويقام الدور الأول من البطولة لتحديد المراكز من الأول إلى الرابع في كل مجموعة ثم يقام دور الـ 16 بنظام خروج المغلوب. وتتأهل الفرق الفائزة إلى ربع النهائي الذي يقام بالنظام ذاته أيضاً.

