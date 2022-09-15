رمضان والتركيت حصلا على شهادة تحكيم دولية في «الدراجات المائية»

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حصل الحكمان ابراهيم رمضان وعبدالله التركيت على شهادة دولية في مجال تنظيم وادارة وتحكيم سباقات الدراجات المائية، التي نظمها نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية بإشراف رئيس المنظمة الأوروبية (اي.بي.اس.جي.اي) دي سميت بيتر.وذكر نادي الرياضات البحرية في بيان صحافي اول من امس ان رمضان والتركيت يعتبران اول كويتيين يحصلان على مثل هذه الشهادة.وتوجه النادي بالشكر إلى نادي الشارقة وعضو الاتحاد الاماراتي للرياضات البحرية مدير النادي أحمد الحوسني لاهتمامه وحرصه على تعزيز التعاون المستمر بين الناديين سعيا نحو تطوير الرياضات البحرية ودعم الرياضيين والابطال في هذا المجال. وبارك رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الرياضات البحرية لمديري لعبة الدراجات المائية ابراهيم رمضان وعبدالله التركيت لاجتيازهما الدورة التحكيمية الدولية بنجاح. من جهة اخرى شارك فريق «الموتو سيرف» من نادي الرياضات البحرية في بطولة إيطاليا الدولية للموتوسيرف التي نظمها الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، واسفرت النتائج عن فوز المتسابق فارس رمضان بالمركز الثاني في فئة جونيور وستكون هناك جولة مقبلة في كرواتيا.

