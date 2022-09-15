الإدارة مفتاح النجاح

محلية

نادي الألعاب الشتوية، لعل هذا الاسم قد تردد على مسامعك كثيراً خلال الفترة الماضية، وحين تطالع الأخبار تجد له إنجازات ومراكز مُتقدمة في بطولات عدة، وأصبحت نوعية الرياضة المقدمة من خلاله تحتل أولى قوائم الألعاب الأكثر رواجًا بين الشباب والأطفال، ولكن ما السر وراء ذلك، ولماذا أضحت شعبية اللعبة والنادي منتشرة ومحققة نجاحات كثيرة سواء على الصعيد الدولي او المحلي. دعوني أخبركم بسر في نجاح أي عمل حتى وإن كان بعيدًا عن المجال الرياضي، فالأمر يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالإدارة وكيفية المزج بين عناصر العمل ودمجها لتحقيق الأهداف المطلوبة، والتركيز على صنع بيئة عمل جيدة تتيح للجميع فرصة للإبداع، والتعامل مع كل العقبات بحكمة والخروج منها بأقل الخسائر الممكنة. نادي الألعاب الشتوية بقيادة فهيد حمد العجمي رئيس مجلس الإدارة أصبح أيقونة للإدارة الناجحة والمؤشرات على ذلك كثيرة يأتي في مقدمتها تحقيق النادي الكثير من المراكز المتقدمة في البطولات التي تقام على المستوى الدولي، بالإضافة إلى زيادة شعبية اللعبة بين فئات مختلفة، حتى السيدات أصبحن يقبلن على ممارسة رياضة التزلج وذلك بعدما عمل النادي على توفير كل احتياجاتهن، من أدوات وتخصيص توقيتات خاصة بهن، فمؤخراً أنضم النادي إلى برنامج «صيفكم بارد» بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة والذي، استهدف فئة المرأة والشباب وتم الدفع بعدد من المدربين والمدربات المحترفات. ولأن النادي يعمل على تنفيذ خطة طويلة المدى تستهدف تطويع كل امكانيات النادي للرياضيين من الأطفال، وغرس حُب الرياضة في أنفسهم، وتدريبهم على أعلى المستويات، ففريق أزرق الهوكي تحت سن 12 عاماً يخضع للتدريب في معسكر خارجي في العاصمة التشيكية براغ. فالعجمي كان ومازال شعلة للنشاط والعمل، يحسن الإدارة ويجيد التعامل مع كل المواقف، ويتطلع دائمًا إلى تحقيق الأفضل واستغلال الموارد المتوافرة، وإعطاء كل الاهتمام للموارد البشرية بداخل منظومة العمل، فسياسة المكتب المفتوح لديه من الأساسيات، يستمع للجميع، وينظر للمقترحات بعين المهتم، والجميع لديه في مكانة واحدة تقوم على التقدير واحترام الغير. ونحن هنا في نادي الألعاب الشتوية نعلم أننا جزء من تاريخ رياضي لوطن عظيم، نقدم أفضل ما لدينا، نُدرب وندعم جيل النشء من الرياضيين، ونعتني بالموهوبين، ونخترق البطولات الدولية، وبمزيج من تعب وإرادة وإصرار على النجاح نقتنص المراكز المتقدمة.

صباح الناصر