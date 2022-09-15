تسكين الشواغر.. الأسماء شبه جاهزة

مال وأعمال

كشفت مصادر موثوقة لـ«النهار» عن قرب الانتهاء من تسكين كل الشواغر القيادية في الوزارات والهيئات قريباً، لافتة الى انه تم حسم معظم الأسماء، ويتم حالياً دراسة كل قيادة على حدة وفق المعايير الموضوعة التي حددتها الحكومة وقياس مدى قدرة القيادي المرشح لتولي المنصب على تحقيق الانجازات.

ولفتت المصادر، الى ان التسكين سيكون قبل انتخابات مجلس الأمة القادم، على ان يتم الاختيار وفق معايير الكفاءة والجدارة والانجاز بناءً على السيرة المهنية للمرشحين.

واستدركت ان تسكين تلك الشواغر ذات اهمية بالغة، بسبب غياب القرارات التي تحسم عمل تلك الجهات وتأخر المشاريع المرتبطة بها، كما ان هناك تأخراً في اتخاذ قرارات ادارية وفنية ذات اهمية كبيرة في تسيير عمل تلك الجهات. ومن جهة اخرى، اثارت المصادر قضية على جانب كبير من الأهمية تتعلق بالتفات الرقابة الى بعض القيادات التي تمت احالتها للتقاعد والتي تسعى بشكل غير مباشر للاستفادة من المناصب التي كانت تتولاها قبل التقاعد، لافتة الى ان بعضاً من تلك القيادات تم تعيينها في بعض الشركات في مناصب استشارية، فيما قام البعض الآخر بتأسيس شركات خاصة والسعي للحصول على مناقصات او ممارسات في الجهات التي كانت تعمل بها. وأوضحت ان استغلال العلاقات السابقة لتلك القيادات في الجهات التي كانوا يعملون بها يفتح الباب على مصراعيه لاستغلال النفوذ وفتح ابواب اخرى للفساد.

ولفتت الى ان تعديلات قانونية يتم اتخاذها لمنع تلك القيادات من استغلال وضعها السابق ضروري، خاصة مع التوجهات الحكومية الجادة بمحاربة الفساد ووقف استغلال النفوذ الوظيفي بأي شكل من الأشكال.

