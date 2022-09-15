البورصة خسرت 300 مليون دينار

مال وأعمال

طاحت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت في ختام تعاملات جلسة امس، بضغط من هبوط لـ10 قطاعات في مقدمتها الخدمات الاستهلاكية، ويأتي ذلك بالتزامن مع الانخفاضات التي شهدتها الأسواق العالمية والاقليمية بعد الاعلان عن تقرير البطالة الأميركي، ليضاف هذا التراجع لسلسة الهبوط التي شهدتها البورصة من بداية شهر سبتمبر الحالي، تأثراً بانخفاض اسعار النفط دون مستوى الـ100 دولار.

وفقدت القيمة السوقية نحو 298 مليون دينار وبنسبة 0.66 في المئة لتنخفض من 45.169 مليار دينار الى 44.87 مليار دينار.

ويرى المحللون ان البورصة المحلية تأثرت سلباً في جلسة امس بتراجع الأسواق العالمية والاقليمية بعد الاعلان عن تقرير البطالة الأميركي، موضحين ان البورصة شهدت تراجعت متواصلة من بداية شهر سبتمبر الجاري، متأثرة بتراجع اسعار النفط دون مستوى الـ100 دولار.

وأشاروا الى تراجع المؤشر العام بنسبة بنسبة 2 في المئة خلال اول اسبوعين من الشهر الحالي، وانخفض المؤشر الرئيسي 50 بنسبة 2.9 في المئة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 2 في المئة، مقابل تراجع بنسبة 1.9 في المئة لمؤشر السوق الأول.

وأضافوا ان التراجعات طالت جميع الأسواق الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي تقريباً باستثناء سوق ابوظبي للأوراق المالية الذي ارتفع بنسبة 1 في المئة بالشهر الحالي».

وأوضحوا هذه التراجعات مع سيطرة حالة القلق والترقب في الأسواق المالية المحلية والاقليمية والعالمية، في ظل السياسة المالية للفيدرالي الأميركي والتي تتسم في الاونة الأخيرة بالتشدد والميل الي رفع اسعار الفائدة لمواجهة التضخم، مع زيادة احتماليات رفع الفائدة من قبل المركزي الأوروبي والأمريكي يترافق مع تقييد امدادات الغاز الطبيعي وتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما ادى الى تزايد قلق المستثمرين بالأسواق العالمية.

وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.65 في المئة وبـ 50.2 نقطة من 7607.43 نقطة الى 7557.24 نقطة، وانخفض السوق الأول بنسبة 0.7 في المئة وبنحو 61 نقطة من 8488.75 نقطة الى 8427.7 نقطة. كما تقلص المؤشر الرئيسي بنسبة 0.44 في المئة وبنحو 25.6 نقطة من 5772.4 نقطة الى 5746.8 نقطة، وتراجع المؤشر الرئيسي 50 بنسبة 0.64 في المئة وبـ 38.7 نقطة من 6001.35 نقطة الى 5962.6 نقطة.

وتراجعت وتيرة التداولات بشكل واضح مقارنة مع الجلسة السابقة، حيث انخفضت السيولة بنسبة 13 في المئة من 43.3 مليون دينار في جلسة الثلاثاء الى 37.7 مليون دينار، وهبطت احجام التداول بنسبة 15.2 في المئة من 197.9 مليون سهم الى 167.6 مليون سهم، وبلغت الصفقات 9.5 آلاف صفقة.

قطاعياً، شهدت الجلسة تراجع 10 قطاعات على رأسها الخدمات الاستهلاكية بنحو 1.89 في المئة، فيما استقر 3 قطاعات اخري.

وعلى مستوى الأسهم، تصدر «بيت الطاقة» القائمة الخضراء بـ 7.33 في المئة، بينما تقدم «وثاق» التراجعات بـ5.88 في المئة.

وبشأن الأنشط، فقد جاء سهم «ايفا فنادق» المتراجع 1.28 في المئة على رأس احجام التداول بـ 68.37 مليون سهم، بينما تقدم «بيتك» السيولة بقيمة 10.56 ملايين دينار، بانخفاض 0.45 في المئة.

