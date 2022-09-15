93 مليار دولار طارت من أثرياء أميركا

مال وأعمال

خسر اثرياء اميركا حوالي 93 مليار دولار، في يوم واحد، بعد ان تلقت اسواق الأسهم ضربة قوية، الثلاثاء، بعد بيانات مخيبة للآمال عن التضخم في الولايات المتحدة.

هوى مؤشر «داو جونز» بنحو 3.9 في المئة، بما يعادل اكثر من 1200 نقطة في ختام جلسة الثلاثاء الماضي، في اكبر هبوط يومي منذ يونيو 2020، كما هبط مؤشر «ناسداك» بنحو 5.2 في المئة، و»ستاندرد آند بورز 500» بنحو 4.3 في المئة.

ووفق قائمة بلومبرغ للمليارديرات، فقد تراجعت ثروة جيف بيزوس، مؤسس شركة «أمازون» بنحو 9.8 مليارات دولار، متصدرا قائمة الخاسرين في وول ستريت.

وخسر «ايلون ماسك» رئيس شركة «تسلا» حوالي 8.4 مليارات دولار، ومارك زوكربيرغ، مؤسس «فيسبوك» نحو 5.6 مليارات دولار.

وفقد وارن بافيت نحو 3.4 مليارات دولار، كما خسر بيل غيتس حوالي 2.8 مليار دولار.

