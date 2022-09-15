«صندوق النقد»: 30 دولة بحاجة للمساعدة الغذائية

مال وأعمال

«بلومبيرغ» - قال صندوق النقد الدولي، ان حوالي 20 الى 30 دولة في امس الحاجة الى الحصول على مساعدات لمواجهة ارتفاع اسعار المواد الغذائية ونقص امداداتها الناجم عن الحرب في اوكرانيا، مؤكداً انه بصدد زيادة التمويل الطارئ لهذه البلدان. وارتفعت اسعار المواد الغذائية في جميع انحاء العالم بعد بدء الحرب بسبب غلق طرق الامداد والعقوبات والقيود التجارية الأخرى، بيد ان اتفاقاً توسطت فيه الأمم المتحدة وأتاح استئناف تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية الشهر الماضي بدأ يسهم في تحسين التدفقات التجارية وخفض الأسعار في الأسابيع الأخيرة. ويبحث الصندوق حالياً عن طرق لمساعدة البلدان المتضررة من صدمة الغذاء العالمية التي سببها الغزو الروسي لأوكرانيا، كجزء من اعادة التفكير الأوسع في كيفية مساعدة الدول الأعضاء على افضل وجه. واقترح صندوق النقد الدولي على مجلس ادارته ان تزيد المؤسسة من الوصول الى التمويل الطارئ لمدة عام الى البلدان منخفضة الدخل الأكثر عرضة للتغيرات في كلفة الغذاء بحسب وكالة بلومبرغ. وقالت المديرة العامة كريستالينا غورغييفا، ان حوالي 50 دولة تفي بالمعايير، لكن منها 20 الى 30 بحاجة للمساعدات «على الفور»، مضيفة «سنذهب الى مجلس الادارة بقائمة من الخيارات حول كيفية استعداد الصندوق لدعم هذه الدول».

