«الأهلي» ينظم سحب «الفوز» الجمعة بـ«الأ?نيوز»

مال وأعمال

يسر البنك الأهلي الكويتي الإعلان عن إقامة سحب الفوز السنوي الأول على الجائزة الكبرى و هي 5 آلاف دينار راتبا شهريا لمدة عشر سنوات، وذلك يوم الجمعة الموافق 16 سبتمبر بمجمع الأفنيوز– المرحلة الثانية، بجانب مطعم تشيز كيك فاكتوري.

تبدأ الفعالية في تمام العاشرة صباحاً بعدد من الأنشطة التي يستمتع بها جميع أفراد العائلة. بينما سيبدأ البرنامج الترفيهي في الساعة السادسة مساءً ويستمر حتى بدء العد التنازلي للإعلان عن أول فائز بجائزة سحب الفوز الكبرى الساعة الثامنة مساءً. يقام السحب تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة وكذلك الشركة المسؤولة عن التدقيق المالي لدى البنك Deloitte & Touche- Al-Wazzan & Co.

تعليقاً على السحب على الجائزة الكبرى، يقول لؤي مقامس – الرئيس التنفيذي في البنك الأهلي الكويتي - الكويت: « نحرص كبنك على تزويد عملائنا بفرص لتوفير المال، وفي الوقت نفسه تقديم حوافز مجزية تتجاوز توقعاتهم، لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم المالية. نعتقد أن الجائزة الكبرى التي نقدمها من خلال سحب الفوز ستساعد عملاءنا على تحويل الكثير من أحلامهم إلى حقيقة، سواء كانت السفر حول العالم، أو شراء منزل أو سيارة، أو إتمام دراساتهم العليا، أو تأسيس مشاريعهم الخاصة، أو الاستمتاع بهواياتهم المفضلة».

وأضاف قائلاً: «تقدم سحوبات الفوز جائزة نقدية أسبوعية تبلغ 10 آلاف دينار، والتي تعد الأكبر من نوعها على مستوى الكويت من حيث القيمة، هذا إلى جانب الجائزة الكبرى وهي راتب شهري يبلغ 5 آلاف دينار لمدة 10 سنوات.

منذ إطلاقه في شهر أكتوبر من العام الماضي، ساهم حساب الفوز في تغيير حياة العديد من عملاء البنك، الذين حالفهم الحظ بالفوز في السحوبات الاسبوعية بجائزة تبلغ 10 آلاف دينار. الحساب متاح لكل أهل الكويت سواء كانوا من المواطنين و مقيمين. يحث البنك الأهلي الكويتي عملائه الحاليين على إبقاء الحد الأدنى المطلوب في حساباتهم للمشاركة في السحوبات والإستمتاع بفرص الفوز المتاحة، كما يشجع غير عملائه على فتح حساب الفوز فقد يحالفهم الحظ بالفوز براتب شهري قيمته 5 آلاف دينار لمدة 10 أعوام من خلال السحب على الجائزة الكبرى أو جائزة نقدية تبلغ 10 آلاف دينار من خلال السحوبات الأسبوعية.

للفوز في السحوبات يتعين على عملاء البنك الحفاظ على الحد الأدنى للرصيد وهو 100 دينار ، علماً بأن كل 100 دينار تمنح صاحبها فرصة دخول واحدة في السحب، كلما زاد المبلغ المدخر زادت فرصة الفوز.

وقالت جهير معرفي – مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد (بالإنابة) في البنك الأهلي الكويتي: «قمنا بإطلاق حساب الفوز بعد الاستماع إلى ردود أفعال عملائنا فيما يخص الاستراتيجية التي يتبعها البنك المتمثلة في تقديم خدمات مصرفية تتسم بالسهولة والبساطة. يقدم سحب الفوز أكبر جائزة أسبوعية في الكويت وقد حاز على إقبال العديد من المشاركين به من المواطنين والمقيمين على حد سواء. وبالفعل قد أعرب العملاء الفائزون بالجائزة الأسبوعية البالغة 10 آلاف دينار عن سعادتهم جراء الفوز بالجائزة النقدية القيمة، مؤكدين أنها ساهمت في تحقيق الكثير من أهدافهم بما فيها قضاء أوقات ممتعة مع أحبائهم، أو توسيع مشاريعهم التجارية، أو امتلاك سيارة أحلامهم، وكذلك إيداع مبالغ إضافية في حساب الفوز».

