احتمالية رفع الفائدة الأميركية تقفز إلى 28 %

مال وأعمال

ارتفعت توقعات الأسواق المالية لحجم عملية رفع الفائدة الأميركية في الشهر الجاري، بعد بيانات التضخم التي جاءت أعلى من التوقعات.

وكشفت بيانات رسمية أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع 8.3% في أغسطس الماضي على أساس سنوي، مقابل 8.5% في يوليو السابق له، ومقارنة بتوقعات كانت تشير لزيادة 8.1%. وأظهرت أداة توقعات قرار الفائدة من جانب «سي إم إي»، أن احتمالات رفع الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس وصلت إلى 28% اليوم مقابل صفر أمس.

في حين انخفضت توقعات المستثمرين لرفع الفائدة الأميركية 75 نقطة أساس إلى 72% مقابل 91% أمس، بينما اختفت التوقعات لرفع الفائدة 50 نقطة أساس مقارنة باحتمالية بلغت 9% أمس.

