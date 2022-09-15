مزاد على الديون الروسية

مال وأعمال

بات حملة السندات السيادية الروسية المغطّاة بتأمين ضدّ التقصير الائتماني يعرفون مقدار التعويض الذي سيحصلون عليه إذا ما تخّلفت موسكو عن سداد مستحقّات ديونها، إذ حدّدت سلسلة مزادات جرت الاثنين سعر مجموعة من السندات الحكومية الروسية بـ 56,125 سنتاً للدولار.

ونظّمت «لجنة تحديد مشتقّات الائتمان» (سي دي دي سي) هذه المزادات الإثنين لتحديد قيمة التعويض الذي سيحصل عليه المستثمرون الذين اشتركوا في «مقايضات التقصير الائتماني» لحماية أنفسهم في حال تخلّفت روسيا عن سداد مستحقات ديونها.

وفي ختام عملية من مرحلتين، حدّدت هذه المزادات سعراً نهائياً لمجموعة من السندات الحكومية الروسية بلغ مقداره 56.125 سنتاً لكلّ دولار، بحسب ما أفادت مساء الإثنين «كريديتيكس» و«ماركيت»، الشركتان الماليتان اللّتان شاركتا في تنظيم هذه المزادات.

