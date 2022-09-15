محافظو البنوك المركزية العربية يناقشون التضخم

مال وأعمال

تستضيف المملكة العربية السعودية، ممثلةً بالبنك المركزي السعودي «ساما»، يومي الأحد والاثنين القادمين 18 و19 سبتمبر 2022 في محافظة جدة، اجتماع الدورة الاعتيادية الـ46 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وورشة الطاولة المستديرة رفيعة المستوى المصاحبة للاجتماع حول «العملات الرقمية للبنوك المركزية ومستقبل النظام النقدي»، برعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وقال البنك المركزي السعودي، في بيان له ، إن الاجتماع سيشهد مشاركة عدد من كبار المسؤولين في صندوق النقد الدولي، ومجلس الاستقرار المالي، إلى جانب خبراء من مؤسسات دولية وبنوك مركزية عالمية.

كما أوضح أن محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية سيناقشون خلال الاجتماع عدداً من المواضيع الرئيسة؛ أبرزها: الموجة التضخمية العالمية وتداعياتها على السياسة النقدية في الدول العربية، ومخاطر تداعيات تغيرات المناخ على القطاع المالي والخدمات المصرفية، وتحديات التحول نحو التمويل الأخضر، إضافة إلى متطلبات وتحديات إعادة بناء هوامش رأس المال والسيولة لدى القطاع المصرفي بعد رفع حزم الدعم.

وبين البنك المركزي، أن جدول أعمال الاجتماع سيتضمن إطلاع محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية على تقارير عن أعمال اللجان وفرق العمل المنبثقة عن المجلس، وكذلك الاطلاع على الإصدار الخامس من تقرير الاستقرار المالي في الدول العربية لعام 2022م، والتقرير الاقتصادي العربي الموحّد لعام 2022م، إلى جانب الإحاطة بالخطاب العربي الموحد لعام 2022م، الذي ستقدمه المجموعة العربية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في شهر أكتوبر المقبل 2022م، الذي يعكس مرئيات الدول العربية تجاه التطورات الاقتصادية الراهنة.

وأكد محافظ البنك المركزي السعودي، فهد بن عبدالله المبارك، أهمية هذا الاجتماع في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث وتطورات سريعة على كل المجالات في القطاعين الاقتصادي والمالي.

ونوه المبارك، بالجهود التي تقوم بها أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية التي يتولى أعمالها صندوق النقد العربي، وذلك في متابعة المواضيع والمستجدات والإعداد لاجتماع المجلس، ومتابعة تطوير أعمال اللجان وفرق العمل المنبثقة.

