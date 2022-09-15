«الصندوق الكويتي» حوَّل 494 مليون دينار لـ«السكنية»

مال وأعمال

استضاف الصندوق الكويتي للتنمية في مقره متدربي معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي في إطار التعاون المستمر مع المؤسسات والهيئات المحلية وبهدف، تعريفهم بطبيعة عمل الصندوق ودوره التنموي.

وتعرف المتدربون على نشاط الصندوق الكويتي للتنمية بشكل عام ودوره التنموي في أكثر من 105 دول حول العالم، حيث استعرض نائب مدير إدارة العمليات لشؤون غرب أفريقيا ثامر الفيلكاوي مسيرة إنجازات الصندوق في مجال العون الإنمائي والإنساني على المستويين الإقليمي والعالمي.

كما استعرض الفيلكاوي الدور المحلي للصندوق ومساهمته في العديد من الأنشطة والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية المحلية لدعم جهود التنمية داخل الكويت منها أخيراً تجديد الاتفاقية المبرمة عام 2002 بين الصندوق الكويتي للتنمية وبنك الائتمان الكويتي (بنك التسليف والادخار سابقا)، والذي بموجبه يصدر البنك سندات لصالح الصندوق بمبلغ 500 مليون دينار للمساعدة على تلبية الطلبات الإسكانية بالإضافة استقطاع ما لا يزيد عن 25 % من صافي أرباحه السنوية وتحويلها لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية. حيث تم تحويل مبلغ 494 مليون دينار لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وبين الفيلكاوي أيضا دعم الصندوق للجهود البشرية من خلال برنامج تدريب المهندسين والمعماريين الكويتيين حديثي التخرج، الذي أطلقه عام 2004، فضلا عن مبادرة برنامج (كن من المتفوقين) الذي أطلقه عام 2010 بالتعاون مع وزارة التربية لتوعية الأجيال الجديدة ومساندة الاقتصاد المحلي والقطاع الخاص في البلاد. وغيرها من المبادرات و المحلية و الاجتماعية.

ومن جهتها اوضحت المتدربة عبير المذن مدى فخرها بإنجازات الصندوق الكويتي حول العالم كونه الذراع الأساسية لسياسة الكويت الخارجية. كما أوضح المتدرب أحمد السيار عن ومدى استفادته من المعلومات المذكورة في المحاضرة ومعرفته عن قرب لأليات الصندوق المتبعة ومساهماته الإنمائية، املا لتعاون اكبر مع الصندوق في المستقبل.

والجدير بالذكر أن الصندوق يعتمد كلياً على موارده الذاتية في تمويل أنشطته الإنمائية لمساعدة الدول العربية والدول النامية الأخرى، بما في ذلك تقديم القروض والمساعدات الإغاثية الاخرى.

