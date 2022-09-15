«التجارة» أغلقت محلاً لبيعه إطارات مستعملة

مال وأعمال

قامت وزارة التجارة والصناعة بتنفيذ إغلاق بحق أحد محال تبديل الإطارات في منطقة الشويخ الصناعية لبيعه إطارات مستعملة.

وقد تم ضبط كمية كبيرة من الإطارات المستعملة خلال جولة للتجارة في منطقة الشويخ الصناعية حيث يقوم المخالف بإخفائها خلف المحل وقام فريق الطوارئ بحصر الكمية المضبوطة وإغلاق المحل واستكمال الإجراءات القانونية بحق المخالف.

كما قامت وزارة التجارة والصناعة بتحرير محضر ضبط غش تجاري لأحد المطاعم في منطقة السالمية لقيامه باستخدام مواد غذائية منتهية الصلاحية في إعداد الوجبات التي يقوم بتقديمها للمستهلكين حيث يقوم المخالف بإعداد وجبات للحمية الغذائية وبيعها ليقوم بذلك بغش المستهلك واستخدام أغذية فاسدة.

وقد تم ضبط كمية كبيرة من الأغذية منتهية الصلاحية ووجبات مغلفة وجاهزة للتوزيع بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية وتم تحرير محضر ضبط فيما يخص مخالفات وزارة التجارة بالغش التجاري وعدم وجود بلد منشأ وعدم وضع قائمة اللحوم المستخدمة.

وقام فريق الرقابة التجارية باستكمال الإجراءات القانونية بحق المخالف.

