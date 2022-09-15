«كامكو»: أسعار النفط تتحرك في نطاق محدود

مال وأعمال

اكد تقرير «كامكو» ان أسعار النفط ما زالت تتحرك ضمن نطاق محدود على الرغم من الانتعاش الأخير الذي شهدته على خلفية نقص الإمدادات في الشتاء.

وذكر التقرير ان تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام إلى ما دون مستوى 90 دولاراً للبرميل خلال الأسبوع الأول من سبتمبر 2022 على خلفية مخاوف الركود الاقتصادي وضعف البيانات الاقتصادية للصين. وأدت زيادة إنتاج الأوبك واستمرار تدفق مخزونات النفط الروسي، على الرغم من العقوبات المفروضة، إلى انخفاض الأسعار.

واضاف التقرير ان القيود الموسعة المتعلقة باحتواء فيروس كوفيد-19 في الصين حدت أيضاً من مكاسب أسعار النفط. إلا انه سرعان ما انتعش السوق خلال الأسبوع الثاني من الشهر ما ساهم في تعزيز ارتفاع الأسعار لتتخطى مستوى 94 دولاراً للبرميل.

وأدى تصاعد حدة المواجهات بين أوروبا وروسيا لطرح أوروبا لفكرة تحديد سقف لأسعار الغاز الروسي ولجوء الأخيرة إلى التهديد بوقف كافة إمدادات الطاقة إلى القارة الأوروبية، وبالتالي إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز. كما ساهم ضعف الدولار الذي تم تداوله عند أدنى مستوياته المسجلة منذ أسبوعين في تعافي أسعار النفط.

وعكست الانباء على الجبهة الاقتصادية بصفة عامة صورة قاتمة للطلب على النفط في المدى القريب. حيث تأثرت الأسعار بإمكانية رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا لكبح جماح التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ عقود وتداعيات ذلك على النمو الاقتصادي. وجاء ذلك في وقت ارتفعت فيه اسعار الطاقة، خاصة في أوروبا، إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بسبب شح الإمدادات نتيجة للصراع الروسي الأوكراني الذي بدأ في وقت سابق من العام الحالي. كما أن خطط ترشيد استخدام الطاقة في أوروبا أثرت أيضاً على الأسعار. وكانت البيانات الواردة من الصين غير مشجعة على الاطلاق في ظل انخفاض الواردات النفطية بنسبة 9.4 % على أساس سنوي في أغسطس 2022 لتصل إلى 40.35 مليون طن حيث تم تقييد المشتريات بسبب عمليات انقطاع انتاج المصافي التي تديرها الدولة وتباطؤ عمليات المصانع المستقلة بسبب ضعف الهوامش.

وعلى جانب العرض، بدأ الشهر بإصدار مجموعة الأوبك وحلفائها قرارها بالتراجع عن زيادة الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يومياً بدءاً من شهر سبتمبر 2022 بسبب المخاوف المتعلقة بتراجع الأسعار مؤخراً. كما ساهم تأخير التوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران في تعزيز نمو الأسعار.

ويبلغ مخزون الاحتياطي الاستراتيجي الآن 434.1 مليون برميل، بانخفاض قدره 8.371 ملايين برميل مقارنة بمستويات الأسبوع السابق.

أما على صعيد الإنتاج، ارتفع إنتاج الأوبك بنحو 0.6 مليون برميل يومياً خلال الشهر، وفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة بلومبرج، ليصل إلى أعلى مستوياته في 28 شهراً عند 29.6 مليون برميل يومياً.

وعكست الزيادة الانتعاش القوي الذي شهده الإنتاج في ليبيا تبعه ارتفاع الإنتاج في دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات والكويت)، وهو الأمر الذي قابله جزئياً انخفاض الإنتاج في فنزويلا ونيجيريا.

الاتجاهات الشهرية

وصلت أسعار العقود الآجلة للنفط إلى أدنى مستوياتها المسجلة في 7 أشهر ببداية سبتمبر 2022 وتراجعت دون المستويات التي شهدناها قبل الصراع بين روسيا وأوكرانيا. إذ انخفضت الأسعار إلى ما دون مستوى 90 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ بداية فبراير 2022 لتصل إلى 88 دولاراً للبرميل في 7 سبتمبر 2022. ويعزى هذا التراجع إلى المخاوف المتعلقة بإمكانية الدخول في مرحلة من الركود الاقتصادي والإعلان عن زيادة الإمدادات أو زيادة الطاقات الإنتاجية من قبل عدد من المنتجين.

كما أدى تراجع مستويات المخزون على مدار 3 أسابيع متتالية بنهاية أغسطس 2022 إلى دعم الأسعار، وإن كانت زيادة المخزون بنحو 8.8 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في 2 سبتمبر 2022 ساهمت في معادلة ذلك.

الطلب على النفط

ظلت توقعات نمو الطلب العالمي على النفط في العام 2022 دون تغير يذكر عند مستوى 3.1 ملايين برميل يومياً، مع توقع وصول متوسط الطلب إلى 100.03 مليون برميل يومياً. إلا انه كانت هناك مراجعات لبيانات الطلب، وفقاً لأحدث تقرير شهري صادر عن منظمة الأوبك.

كما ظلت توقعات نمو الطلب على النفط في العام 2023 دون تغيير مرة أخرى عند مستوى 2.7 مليون برميل يومياً، مع توقع أن يصل متوسط الطلب إلى 102.73 مليون برميل يومياً، وفقاً لتقرير الأوبك الشهري. ومن المتوقع أن يكون النمو مدفوعاً بارتفاع الطلب من قطاع النقل بالإضافة إلى التحول من الغاز إلى النفط المتوقع تطبيقه بصفة رئيسية في المنطقة الأوروبية.

إنتاج الأوبك

شهد إنتاج الأوبك أعلى زيادة شهرية منذ 14 شهراً في أغسطس 2022، إذ رفع معظم منتجي المجموعة معدلات الإنتاج خلال الشهر. وبلغ متوسط إنتاج الأوبك خلال الشهر 29.6 مليون برميل يومياً، وفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة بلومبرج ومصادر الأوبك الثانوية، مسجلاً زيادة قدرها 0.6 مليون برميل يوميا مقارنة بمستويات يوليو 2022. وتعزى تلك الزيادة بصفة رئيسية إلى انتعاش الإنتاج في ليبيا، والذي تبعه ارتفاع إنتاج السعودية والإمارات والكويت وأنجولا.

