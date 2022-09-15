«أوبك» تتوقع ارتفاع الطلب العالمي

مال وأعمال

توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) أن يرتفع الطلب العالمي على نفوطها الى 29?8 مليون برميل يوميا العام القادم اي بزيادة تقارب مليون برميل يوميا مقارنة بحجم الطلب المسجل في عام 2022. وقالت الامانة العامة للمنظمة في تقريرها لشهر أغسطس إن الطلب العالمي على النفط في عام 2022 بقي دون تغيير عن تقييم الشهر السابق عند مستوى ارتفاع قدره 2?1 مليون برميل في اليوم بينما يتوقع ارتفاع الطلب بواقع 2?7 مليون برميل في اليوم عام 2023.

واضاف التقرير ان نمو امدادات النفط العالمية من خارج (اوبك) في عام 2022 ظل دون تغيير على نطاق واسع عن تقييم الشهر الماضي ليستقر عند 2?1 مليون برميل في اليوم.

