السهلي: إنجاز المعاملات «أونلاين» أولوية مرحلية

الخميس Al wanees

أكد المبادر وصاحب مطعم خالد السهلي أن تسهيل الإجراءات الخاصة بتأسيس المشروعات أمام شباب المبادرين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على جانب كبير من الأهمية، داعيا لإلغاء الدورة المستندية والاعتماد بشكل كامل على تخليص الإجراءات والمعاملات عبر الأون لاين.

وبين في تصريح خاص لـ «النهار» أن هناك الكثير من الإجراءات يجب العمل على تسهيلها، لافتا الى أن تطبيق مفهوم الحكومة الالكترونية ينعكس إيجابا على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي ويسهل عمل الراغبين في إقامة مشاريع خاصة بهم داخل الكويت، كما أن استخدام الأون لاين في انجاز المعاملات الالكترونية سيكون دافعا قويا لتشجيع المستثمرين من مختلف الدول للعمل داخل الكويت.

ولفت الى أن توطين الاستثمارات والتكنولوجيا من بين الأهداف الاستراتيجية التي تسعى الحكومة لتنفيذها بما يحقق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ويفتح الباب أمام توظيف خريجي الجامعات واستيعاب قدرات الشباب.

وحول تأثير انتهاء جائحة كورونا على قطاع المطاعم، لفت السهلي الى أن انتعاشا تدريجيا شهده قطاع المطاعم خلال فترة ما بعد الجائحة وكان له انعكاس واضح على القطاع، مستدركا بالقول ان هذا الانتعاش اختلف من مطعم لآخر، ولكن في العموم هناك انتعاش كبير شهدته المطاعم بعد انتهاء جائحة كورونا، آملا استمرار الانتعاش للقطاع الذي عانى سلبيات كثيرة بسبب الجائحة.

وأوضح السهلي أن الدعم الحكومي وقت الجائحة كان غائبا ولم تستفد منه المشروعات الصغيرة والمتوسطة للأسف على الرغم من الأهمية الكبيرة للدعم المقدم للشباب خلال تلك الفترة لمواجهة سداد الأجور والرواتب وكذلك الإيجارات.

ولفت الى أن دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل حلقة ارتكاز رئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والخروج من الاعتماد المفرط على النفط في تكوين الإيرادات العامة للدولة، حيث أن الاهتمام برفع الإيرادات غير النفطية من بين الأهداف التي تتبناها الكويت وغيرها من الدول في ظل التذبذب الكبير لأسعار النفط.

وفيما يتعلق بالتمويل، بين السهلي أنه لم يتم اللجوء لصندوق دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على تمويلات، وهناك ضغوط تمارس من قبل بعض المؤسسات المالية على أصحاب المشروعات لسداد مستحقاتهم في الوقت الذي تعاني فيه بعض المشروعات من غياب الإيرادات والدعم الحكومي لها.

وأوضح السهلي أن التمويل أحد العوامل الرئيسية في تنفيذ المشروعات أو التوسع في القائم بها، مشيرا إلى أن الإجراءات المطلوبة من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة كثيرة ومتنوعة للحصول على قرض حكومي وهو أمر لا يمكن معه الاستمرارية، فالمطلوب تقديم تسهيلات مالية لتنفيذ المشروعات الجديدة التي يتطلع المبادرون لتنفيذها.

وأشار إلى أن من بين الأمور التي يحرص المبادرون على توفيرها الأراضي الصناعية وذلك من خلال الهيئة العامة للصناعة ووزارة التجارة وهي من بين المسلمات التي توفر كثيرا في التكلفة على المبادرين عند تأسيس مشروعاتهم.

وأضاف السهلي بالقول: التسهيلات التمويلية غائبة عن المبادرين وهناك الكثير من المتطلبات الأخرى مثل توفير الأراضي الصناعية التي تشكل نسبة كبيرة من إجمالي التكلفة، متسائلا: من أين للمبادرين مئات الآلاف للحصول عل قسيمة صناعية والبدء في مشروعه.

وأوضح السهلي أنه لا يمكن للمبادر توفير قيمة الأراضي وتوفيرها له سيساعد كثيرا الكثير من الشباب في البدء بمشروعاتهم.

وأوضح أن توفير الأراضي يمثل الشغل الشاغل للكثير من المستثمرين والمبادرين كونها هي العنصر الأهم والرئيسي في توفير التكلفة وتعزيز الإيرادات.

وقال السهلي هناك إجراءات وأوراق كثيرة يحتاج إليها المبادر للحصول على قرض من الجهات الحكومية، الأمر الذي يجعل من الصعوبة بمكان تعزيز وتطوير تلك المشروعات من خلال الحصول على تمويلات. وبين أن التسهيلات المالية للمبادرين غائبة وهناك إجراءات تطلبها المؤسسات المالية تعتبر تعجيزية للمبادر مثل الميزانيات المدققة وغيرها من الإجراءات التي لا يمكن تنفيذها. وقال: لا شك أن تسويق المنتجات من أهم العوامل التي يستند عليها أي مشروع سواء في قطاع المطاعم وغيرها، بالإضافة إلى ضرورة استخدام التطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي لترويج وتسويق تلك المنتجات التي يتم انتاجها.

وحول العمالة الماهرة وأهميتها في رفع الانتاجية، أجاب السهلي هناك الكثير من الإجراءات التي يطلبها أصحاب المشروعات لتطوير المنتجات ومن بينها توافر العمالة الماهرة، مضيفا: هناك شباب كويتيون يقومون بتوفير العمالة الماهرة لمن يطلبها من المستثمرين.

وتطلع السهلي إلى تحقيق الرؤية التنموية للكويت بقيادة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح – حفظه الله ورعاه- وولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد – حفظه الله ورعاه - وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، حفظه الله، وأن تتحقق على أيديهم رؤية كويت جديدة 2035.

