الشارقة تحتفي بمتفوقي المسرح الكويتي

الخميس Al wanees

تحتفي إدارة المسرح بدائرة الثقافة في الشارقة، بثلة من متفوقي المعهد العالي للفنون المسرحية في الكويت، عبر احتفالية تقيمها بمناسبة مرور عشر سنوات على «ملتقى الشارقة لأوائل المسرح»، الذي دأبت على تنظيمه سنوياً على هامش «أيام الشارقة المسرحيَّة»، وتستضيف من خلاله الطلبة الذين تخرجوا بالمرتبة الأولى في كليات ومعاهد المسرح العربيَّة.

وتقام الاحتفالية في إطار الدورة التاسعة من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة (22-27) سبتمبر الجاري، بحضور الدفعات العشر للملتقى، ويشارك فيها من خريجي معهد الكويت المسرحي: عبدالله خالد النصار، وبدر الأستاد، وحسين فاضل، ومصعب السالم، وعبدالعزيز المسعود، وجراح سلمان، وهيا السعيد.

و«ملتقى الشارقة لأوائل المسرح العربي» تأسس سنة 2012، واستقدم خلال العقد الماضي العشرات من المُبرِّزين في المعاهد والكليات المسرحية العربية، واحتفل بهم عبر برنامج ثقافي وفني اشتمل على ورشات عملية ونظرية مكثفة، حول عناصر العرض المسرحي، إضافة إلى لقاءات حوارية جمعتهم بأبرز صنّاع ورواد الحركة المسرحية في الإمارات والوطن العربي.

وينظم الملتقى في إطار أيام الشارقة المسرحية، ليتمكن المشاركون فيه من عيش تجربة هذه التظاهرة، التي تعد من أعرق التظاهرات المسرحية في المنطقة وأكثرها استمرارية، والتفاعل مع عروضها وندواتها وأجواء أنشطتها الأخرى.

