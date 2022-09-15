إطلالات «ساحرة» لنجمات العرب في مهرجان «فينيسيا»

الخميس Al wanees

«إجازة سينمائية»، عنوان يمكن أن يلخص جزءاً من الحضور اللافت لعدد من نجوم الفن العرب في الدورة الـ79 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، فإلى جانب الأهمية التي يحظى بها المهرجان على خريطة «المهرجانات العالمية»، فإن «البندقية» لا تزال الوجهة الأفضل لقضاء إجازة والاستمتاع بالأجواء الساحرة التي تنفرد بها المدينة «العائمة» دون غيرها من المدن.

«فينيسيا» التي احتضنت خلال الأيام القليلة الماضية فعاليات المهرجان، انعكست أجواؤها الممتعة على إطلالات النجوم والنجمات العرب الذين شاركوا في المهرجان، وكانت السورية كندة علوش، وفي ظهورها الأول بعد ولادة ابنها كريم عمرو يوسف، على قائمة «الأكثر تألقًا» خلال فعاليات المهرجان، كمشاركة بفيلمها «نزوح» مع النجم سامر المصري.

ورافق «كندة» في رحلتها إلى فينيسيا، زوجها الفنان المصري عمرو يوسف، الذي حرص على مشاركتها فعاليات احتفالها بفيلمها الجديد، كما حرص على التقاط الصور والفيديوهات لها أثناء تواجدها على السجادة الحمراء لعرض الفيلم.

وتنوعت إطلالات النجمة السورية بين الكاجوال والكلاسيك، حيث ظهرت بإطلالة من اللونين الأبيض والأسود مع اعتماد حذاء رياضي أبيض أثناء تواجدها مع سامر المصري قبل فعاليات حضور فيلم «نزوح»، بينما ارتدت فستانا كلاسيكيا باللون الأسود، أثناء حضورها فعاليات الفيلم، وتواجدها على السجادة الحمراء للمهرجان.

بدورها، خطفت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد الأنظار بأناقتها المعتادة، وظهرت بعدد من الإطلالات الأنيقة والتي تنوعت أشكالها وألوانها، وحرصت على ارتداء المجوهرات الراقية كعادتها في كل ظهور.

وشهدت الفعاليات حضور عدد من النجوم العرب أيضاً ومنهم الفنان ظافر العابدين، الذي نشر عدة صور له من حفل الافتتاح بالمهرجان، وكذلك عدة صور من الفعاليات، وشهدت إحدى الفعاليات لمهرجان البحر الأحمر السينمائي في فينيسيا تواجد عدد كبير من النجوم العرب ومنهم المخرجة السعودية الشهيرة هيفاء المنصور، والنجمة سمية رضا وكوثر بن هنية وغيرهن.

