رحمه تغني شارة «حيرة»

الخميس Al wanees

انتهت الفنانة رحمة من وضع صوتها على شارة المسلسل الدرامي العراقي الجديد «حيرة» وهو من بطولة زوجها النجم ألكسندر علوم، والذي سيعرض عبر منصة «شاهد»، اعتباراً من منتصف شهر سبتمبر الحالي.

مسلسل «حيرة» تم تصويره في تركيا، وتدور أحداثه بين الحب والانتقام، إذ يتوجب على عاشقين مواجهة مجتمع قاس، ووالد متسلط، عازم على منع زواجهما.

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب ألكسندر علوم، النجوم زهراء بن ميم، واياد الطائي، وبراء الزبيدي، وبكر خالد، وحيدر عبد ثامر.

وتعيش رحمة نجاحات متعددة، إذ تقطف نجاح أغنيتها الأخيرة «اصعد للقمر»، وهي من كلمات حيدر الأسير، وألحان علي صابر، وتوزيع محب الراوي كما تتحضر رحمة هذه الأيام لتصوير الموسم الثالث من برنامج اكتشاف المواهب «عراق آيدول»، برفقة الفنانين حاتم العراقي، وسيف نبيل.

