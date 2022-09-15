محمد رمضان يتعرض لهجوم شرس بعد وفاة ملكة بريطانيا

الخميس Al wanees

رد الفنان المصري محمد رمضان على موجة الغضب التي نشبت بعد تصريحه بتأجيل عرض كليب أغنيته الجديدة «دوشة» وذلك عبر صفحاته علي مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال رمضان: الملوك بتقدر الملوك، والذي لا يعلم قدر الملوك لا يتحدث عنهم .

الأزمة بدأت مع قرار رمضان بتأجيل عرض فيديو كليب أغنيته الجديد «دوشة»، والتي كان مقررا لها يوم وفاة الملكة إليزابيث الثانية، ملك بريطانيا، لمدة 3 أيام، حيث كتب على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: قررت تأجيل طرح أغنية «دوشة» لمدة 3 أيام حدادا على الملكة إليزابيث الثانية.

ليواجه بعدها عاصفة من الهجوم من قبل رواد التواصل الاجتماعي، متهمين رمضان بحب الظهور ومجنون التريند، فيما سخر آخرون من القرار، خاصة أن الموضوع بعيد تمام عن الجمهور العربي والمصري، ولا يمسهم في شيء، وأن هناك العديد من الأحداث السياسية التي حدثت مؤخرا من حوادث وضحايا وشهداء لم يراع فيها رمضان الوضع وقام بطرح أعمال وفيديوهات.

وقال البعض إن ما يهم محمد رمضان هو «ركوب التريند»، ملقين باللوم على الفنان سعد لمجرد بسبب إعلان زفافه في وقت وفاة ملكة بريطانيا، وأنه لم يعلن الحداد مثل زميله محمد رمضان الذي أعلن تأجيل أحدث أغانيه حدادا، فيما دخل النجم المغربي قفص الزوجية السعيد، ورغم ذلك ركب الترند أيضا، دون مبالغة.

فيما هاجم آخر الفنان المصري معتبرا خطوته هدفها الشو والتريند، إذ كتب: «محمد رمضان أعلن الحداد كيف تركب التريند بدقيقة».

بينما أعربت منة عن غضبها من إعلان «رمضان» الحداد على الملكة إليزابيث، كاتبة: «محمد رمضان أكثر فنان مستفز في الدنيا لا أعلم ماذا يريد من الدنيا أكثر من ذلك، ولا أجد كلاما يصف ما اشعر به اتجاه تصرفاته السخيفة».

يذكر أن الفنان المصري محمد رمضان عادة ما يخطف الأنظار بأزياء وإكسسوارات كاسرة للتقليدية، كان آخرها ظهوره مرتديًا كفًّا ذهبيًّا داخل طائرته الخاصة خلال رحلته إلى تركيا لإحياء حفله.

حيث نشر رمضان، عبر صفحته الخاصة على إنستغرام مقطع فيديو من داخل طائرته الخاصة وحتى لحظة وصوله للأراضي التركية.

ويواصل الفنان محمد رمضان تصوير فيلمه الجديد «ع الزيرو» الذي يجمعه بالفنانة نيللي كريم ويكتبه مدحت العدل ويخرجه ماندو العدل ويشارك في بطولته شريف دسوقي والطفل منذر مهران وعدد كبير من النجوم، ويتطرق رمضان خلال العمل إلى قضية مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعي تشويقي.

يجسد الفنان محمد رمضان شخصية «دراجون» شاب فقير لديه طفل مريض يسعى لعلاجه .

كما يحضر رمضان لتصوير مسلسله الجديد «العمدة» مع المخرج محمد سامي لخوض السباق الرمضاني المقبل من خلاله.

