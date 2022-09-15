فاطمة العامر أعلنت عن «محامية الشيطان»

الخميس Al wanees

اعلنت الكاتبة فاطمة العامر عن انطلاق تصوير مسلسل «محامية الشيطان» وهو من تأليفها واخراج عصام عبدالحميد وذلك عبر حسابها الرسمي، وقد قدمت شكراً خاصاً الى المنتج فؤاد علي وعلقت قائلة « سترون الكواليتي الرائع واللي بتشوفون صورة يديده وشغل متعوب عليه فنياً ونجمتي المفضله هيا عبدالسلام اللي راح تجسد شخصية من خيالي.. قريباً سترون قصة مختلفة كلياً أتمنى تعجبكم».

كما علقت عن الانجاز الاخير الذي حققته من خلال حصدها جائزة ضمن مهرجان القاهرة التجريبي، وقد قالت « الحمدلله انجاز مسرحي كويتي جديد لفرقة المسرح الشعبي المشاركة في المهرجان والحمدلله على تمثيل الكويت خير تمثيل في اول مشاركة ضمن المسابقة الرسمية بتاريخ المهرجان من خلال الحصول على جائزتين والترشح على جائزتين منهما الجائزة الكبرى.

