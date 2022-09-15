مسلسل «الضاحك الباكي» يكشف حياة نجيب الريحاني

الخميس Al wanees

? واجه مسلسل «الضاحك الباكي» هجوما حادا من قبل رواد التواصل الاجتماعي، وذلك بعد الكشف عن الصور الأولى للمسلسل، الذي يتناول حياة الفنان الراحل نجيب الريحاني، والذي يقوم ببطولته الفنان عمرو عبد الجليل، وذلك بسبب فشل أكثر من عمل فني يتناول السير الذاتية لفنانين أو أفلام تم تقديمها من قبل.

فقال البعض: مسلسل إيه الذي يتحدث عن نجيب الريحاني الذي لم يقدم ألا 6 أعمال في حياته الفنية، وماذا سوف يستفيد الجمهور من هذا العمل.

وقال آخرون: عمرو عبد الجليل بعيد تمام عن الشخصية وواضح أن المسلسل سوف يفشل فشلاً ذريعاً من قبل ما يتم عرضه.

فيما قال البعض: «انتوا متخيلين إن فردوس عبد الحميد هتعمل دور والدة نجيب الريحاني الذي يقدمه عمرو عبد الجليل، المسلسل لو لم يكن مصنف كوميديا فالعمل كوميدي من الأول.

وكان تصوير المسلسل قد تأجل أكثر من عام، بسبب مشكلات إنتاجية، لكن بعد شهور من التحضيرات، بدأ صناع العمل في تصوير المشاهد الأولى، ويقدم العمل صورة مصر في الفترة بين عامي 1900 و1949.

ويكشف المسلسل تفاصيل حياة نجيب الريحاني منذ الطفولة، ويبرز الجوانب الإنسانية والاجتماعية في حياته، والحياة السياسية التي عاشها، خاصة ثورة 1919، والحربين العالميتين الأولى والثانية، ودستور 1923، والاحتلال الإنجليزي لمصر .

ويعيد المسلسل المخرج محمد فاضل إلى الدراما بعد غياب 10 سنوات؛ إذ اتفق مع شركة العين للإنتاج على تنفيذ مسلسل «الضاحك الباكي» نجيب الريحاني، لصالح الشركة المتحدة، وهو من تأليف الكاتب والإعلامي محمد الغيطي.

ووفرت الشركة المنتجة لتوفير أفضل العناصر الفنية والتقنية، وأحدث أدوات صناعة الدراما العالمية، من اجل أن يظهر المسلسل في شكل جيد.

كما يشهد المسلسل ظهور الفنان مصطفى شوقي لأول مرة كممثل من خلال شخصية «سيد دوريش» الذي تواجد في نفس فترة الريحاني التي عاشها، ليؤكد صناع المسلسل أن العمل سوف يكون أقرب للعمل التاريخي الذي يتناول تلك الحقبة من الزمن وليس فقط السيرة الذاتية للريحاني.

وتجسد الفنانة اللبنانية رزان مغربي شخصية «بديعة مصابني» ضمن أحداث الفيلم، والتي وقع نجيب الريحاني في حبها وتزوجها بسبب حبه الشديد لها.

مسلسل «الضاحك الباكي» تأليف محمد الغيطي، بطولة عمرو عبد الجليل في دور نجيب الريحاني، فردوس عبد الحميد في دور والدته، مصطفى شوقي في دور سيد درويش، وهاجر الشرنوبي، ومحمد صلاح آدم.

