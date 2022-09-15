إياد نصار يعتذر.. و«أرواح خفية» في أزمة

الخميس Al wanees

يواجه مسلسل «أرواح خفية» الذي يتم التحضير له الآن، أزمة كبيرة، وذلك بعد اعتذار الفنان إياد نصار عن المشاركة في العمل، الذي كان من المقرر تصويره خلال الفترة الحالية، قبل أن يتم تأجيل تصوير المسلسل لحين الانتهاء من باقي تفاصيله.

وجاء اعتذار إياد بسبب انشغاله بأعمال أخري في نفس التوقيت ومنها مشروعه الرمضاني «الحشاشين»، الذي يعد واحداً من أضخم الأعمال التي يتم التحضير لها الآن وسوف يتم تصوير بعض مشاهدها في الأردن وتونس.

المخرج الخاص بالعمل حاول أن يستبدل إياد بفنان آخر ليقوم بدور البطولة، لكن تسويق العمل لإحدى المنصات متوقف على اسم إياد، الذي أصبح مطلوبا وبقوة للتواجد على المنصات الاليكترونية خاصة بعد نجاح آخر مسلسلاته «وش وضهر» والذي شاركته بطولته ريهام عبد الغفور وإسلام إبراهيم وثراء جبيل.

كما يصور إياد الآن مسلسل «مهب الريح»، وهو المسلسل المأخوذ من المسلسل الأميركي THE GOOD WAIF والذي نال نجاحًا باهرًا وقت عرضه وبدأ نجوم العمل تصوير مشاهده الأولى.

تدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة، حيث يجسد إياد دور محام فاسد، وبعد تعرضه لفضيحة يتم زجه في السجن، ومع تصاعد الأحداث تتولي زوجته التي تجسدها الفنانة هند صبري إعالة أسرتها والعودة للعمل في مكتب محاماة.

«مهب الريح» بطولة هند صبري، ماجد المصري، إياد نصار، وعدد من الشباب وهو من إخراج أحمد خالد موسى، ومكون من 3 أجزاء في 45 حلقة، ومن المقرر أن يعرض على إحدى المنصات الرقمية في الربع الأخير من العام الجاري، وكل جزء يحمل 15 حلقة.

وكان المسلسل يحمل اسم «دم نقي» قبل أن يتم تغيير أسمه ليكون «أروح خفية»، وذلك كونه مناسبا أكثر للعمل وطبيعته.

وكان من المقرر أن يجسد إياد خلال أحداث العمل شخصية مُدرس يعمل في إحدى المدارس، كما أنه تعرض لأزمة في ماضيه، وهو ما يجعله يصارع ماضيه في الحاضر.

وتدور أحداثه في إطار رعب تشويقي اجتماعي، ويشارك سمية في بطولته عدد من النجوم منهم هالة فاخر، ومنذر رياحنة، وجار ترشيح باقي الأسماء في حال استمرار العمل علي المسلسل.

وكان آخر أعمال إياد مسلسل «وش وضهر» من بطولته هو و ريهام عبد الغفور،إسلام إبراهيم، ثراء جُبيل، وهو من تأليف ورشة سرد بإشراف مريم نعوم وإخراج مريم أبو عوف.

