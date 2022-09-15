«وثيقة القيم» زوبعة في فنجان

آراء

أعلن مجموعة من الناشطين والمرشحين لانتخابات مجلس الأمة 2022 قبل أيام معدودة عن وثيقة القيم، والمقصود بالقيم اصطلاحا هي الفضائل الدينية والخُلقيّة والاجتماعية التي تقوم عليها حياة المجتمع الإنساني، الوثيقة المعلنة تضمنت 12 بنداً من أبرزها: «العمل على تطبيق قانون منع الاختلاط»، و«رفض المهرجانات الهابطة»، و«رفض المسابح والنوادي المختلطة»، و«تفعيل قانون اللباس المحتشم»، و«العمل على وقف الابتذال الأخلاقي». كما حضت المرشح الذي يصل إلى مجلس الأمة على «تعديل قانون التشبه بالجنس الآخر» وعلى «تطبيق قانون تجريم الوشوم الظاهرة على الجسد»... إعلان هذه الوثيقة أثار جدلا واسعا و شغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت حتى يومنا هذا وقسمهم بين مؤيد ومعارض وتباينت وجهات نظر المؤيدين والمنتقدين، كل بحسب موقفه ومنظوره إلى أن بلغ الأمر بمعارضي الوثيقة بوصفها بوثيقة قندهار وشبهوا آراء الداعين لها بالمواقف المتشددة والمقيدة للحريات وللمرأة التي اتخذتها حركة طالبان بعد توليها الحكم، على حد تعبيرهم. من جانبنا القانوني، نرى بأن تشريع مثل هذه البنود بنصوص متعددة سوف يوصمها بالغموض وستقود حتما إلى الفوضى والاختلاف ومن ثم الخلاف. فما يعتبر مهرجانا هابطا بالنسبة لفئة قد لا يعتبر كذلك بالنسبة لفئة أخرى، وما يعتبر لباسا غير محتشم بالنسبة لفئة ، قد لا يعتبر كذلك بالنسبة لفئة أخرى ، ومن يعتبر متشبها بالنساء بالنسبة لفئة ، قد لا يعتبر كذلك بالنسبة لفئة أخرى، وقس على ذلك.. ناهيك عن ان قانون الجزاء الكويتي والقوانين المكملة له يستجيب لمعظم بنود الوثيقة إن لم يكن كلها! خذ على سبيل المثال بندي اللباس غير المحتشم والابتذال الأخلاقي الواردين في الوثيقة، فقد عالجها قانون الجزاء من خلال جرائم الفعل الفاضح والسب والقذف .. ولكن من يفصل بين المختلفين على اللباس مثلا ، فيما إذا كان شرعيا أم غير شرعي هو القضاء الذي يستند في حيثياته على العرف السائد في المجتمع وقت صدور الحكم! فللعرف تأثير كبير على الفعل الفاضح، وعلى القاضي أن يستهدي بأعراف البلاد وتقاليدها، فإذا كان لباس المرأة وهي تسير في الطريق العام يعلو ركبتيها كثيرا لا يعتبر فعلا فاضحا في البلاد الأوروبية، فإنه يعد كذلك في الكويت، لان الجريمة هنا تقع على الحياء العام السائد حاليا فيها ، فإن زال هذا الحياء مستقبلا -لا قدر الله- زالت الجريمة معه ! نخلص من ذلك بأن تحقيق أهم مطالب وثيقة القيم ، معالجة في التشريع حاليا ومرجعها أحكام القضاء المستندة على الأعراف والتقاليد السائدة. أما البقية الباقية منها، فتوصف بالتطرف وبشبهة الاعتداء على حقوق الإنسان وتقييد حريته الشخصية، إنها زوبعة في فنجان بدأت بالإعلان عن الدعوة للانتخابات وستنتهي بالإعلان عن نتائجها. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد.

