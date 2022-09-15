إلى معالي وزير الصحة.. مع التحية

آراء

لفت انتباهي هذا الاسبوع تصريح لمعالي وزير الصحة د. خالد السعيد بضرورة الحفاظ على الكفاءات الوطنية وتشجيعها لتقليل الحاجة لاستقدام كوادر طبية من الخارج، وكان هذا التصريح خلال اللقاء الموسع لمعاليه مع ممثلي البرامج التدريبية بمعهد الكويت للاختصاصات الطبية.

كما أكد د. خالد ان برامج التدريب من ركائز منظومة الرعاية الصحية وأن الاطباء ومختلف الكوادر الطبية هم ثروة بشرية وان الدولة تحرص على توفير بيئة العمل المناسبة لهم وتذليل العقبات التي يواجهونها وتوفير أفضل فرص التدريب للكوادر الطبية.

والحقيقة أنني منذ زمن طويل لم اقرأ أو أسمع تصريحاً لوزراء الصحة السابقين يركز فيه الوزير على الجانب الأهم وهو الثروة البشرية، لذلك سوف أكون خير عون لمعالي الوزير بالتركيز على الجوانب التي اتمنى أن يشرف على تطبيقها وتنفيذها بنفسه كقائد لهذه الوزارة المهمة التي يتعامل معها كل مواطن أو مقيم على أرض الكويت.

في البداية كنت اتمنى أن تكون هناك خطة استراتيجية واضحة المعالم للوزارة ينبثق عنها وثيقة استراتيجية لتطبيقها على أرض الواقع وعلى أن تكون هذه الخطة الاستراتيجية مرتبطة بخطة كويت جديدة 2035 وبأهدافها ومرتكزاتها السبع.

فخدمات وزارة الصحة ظاهريا تبشر بالخير ومنشآتها تبشر بمستقبل واعد وأقصد هنا بالطبع المشاريع الضخمة والكبيرة التي خطط لها وامر بتنفيذها أمير الانسانية والدنا الراحل سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح -رحمه الله- وأسكنه الفردوس الأعلى والنهضة العمرانية بالبنية التحتية تحديداً منذ 2006، ومثال على ذلك مباني المستشفى الأميري ومستشفى الجهراء ومستشفى العدان ومستشفى الفروانية، وهذه المشاريع الضخمة كانت تتطلب خطة موازية لها لتوفير الاحتياجات البشرية التي ستشغل هذه المشاريع من اطباء كوادر طبية وادارية ولكن هذا للاسف لم يحصل على ارض الواقع.

فمستشفى جابر مثلا بعد ان تم تجهيز كل شيء تنبهت الوزارة انها بحاجة الى فريق يشغل هذا المستشفى الكبير وكان من المفروض ان تعد هذه الخطة لتوفير الاحتياجات البشرية من اول يوم توقيع مع الشركة التي كانت ستنفذ المشروع لا بعد الانتهاء منه.

كما ان ازمة كورونا كانت فرصة سانحة لقطاع التخطيط بالوزارة لوضع الخطة الاستراتيجية والخطط التشغيلية للسنوات الخمس التي ستنفذ فيها الخطة.

كما كان من البديهي ايضا ان توجه وزارة الصحة كلية الطب وكلية الطب المساعد بجامعة الكويت وكليتي التمريض والعلوم الصحية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وكذلك البعثات الخارجية لتوفير التخصصات الطبية والطبية المساندية والكوادر الفنية والادارية التي تحتاجها خلال الخمس سنوات القادمة لتشغيل المستشفيات والمراكز الطبية المتعددة.

مع التأكيد أن هذا الأمر مرتبط ارتباطاً وثيقاً ايضا بتكويت المهن وحل مشكلة البطالة التي باتت واضحة وضوح الشمس والتي أتوقع ان تتفاقم خلال السنوات القادمة بسبب عدم جدية الحكومة بوضع حلول لربط مخرجات التعليم بحاجة سوق العمل.

كما ان هذا الموضوع مرتبط ايضا بموضوع التركيبة السكانية والتي تسعى الحكومة الى حلها ورفع نسبة المواطنين الى المقيمين على أرض الكويت.

معالي الوزير المطلوب هو ما تفضلت به تحويل المستشفيات والمراكز الطبية الى بيئة عمل جاذبة لكل العاملين فيها وحل المشكلات العالقة والمعوقات التي يواجهها كل العاملين بالوزارة.

والتحويل من الادارة المبنية على الاجتهادات الشخصية وردة الفعل الى ادارة محترفة مبنية على خطط مدروسة ووضع رؤية ورسالة واهداف تطبق بخطط سنوية لها مؤشرات اداء يتم مراجعتها بشكل دوري كل ثلاثة أشهر لقياس نسب الانجاز بدقة للإسراع بتحقيق الأهداف وصولا الى رفع مستوى جودة الخدمات الطبية والوصول الى المستوى المطلوب، والذي يتناسب مع انفاق الدولة على هذه الوزارة والمبالغ الضخمة التي ترصد سنويا.

أما بالجانب الاداري فأتمنى يا معالي الوزير أن يربط المسار الوظيفي بالمسار التدريبي وأن تبدأ الوزارة بخطة لاعداد قادة للمستقبل من خلال قياس الاحتياجات التدريبية بالوقت الحالي وصولا الى خمس سنوات قادمة والتدرج بوضع خطط تدريبية سواء للموظفين الجدد أو القيادات الوسطى الاشرافية لأن الوزارة ستحتاج بوقت قريب الى جيش من القيادات الوسطى يدير تلك المنشآت الطبية من مستشفيات ومراكز طبية ومستوصفات.

أما احتياجات الوزارة من الكوادر الطبية فالقيادات والأطباء الكويتيون الموجودون قادرون على وضع تصور لهذه الاحتياجات. والاعلان عن الأعداد المطلوبة والتخصصات تمهيدا الى ربط مخرجات التعليم بهذه الاحتياجات والمهن كالتمريض والطوارئ الطبية والفنيين بالمختبرات والسكرتارية الطبية وادارة المستشفيات وغيرها. وكمثال بسيط يكفينا أن نعرف أن نسبة الكويتيين في مهنة التمريض لا تتعدى 15% أي أن هناك مجالاً لتوظيف 95% من ابناء الكويت في هذه المهنة ولذلك لابد من وضع خطة لتكويت هذه المهنة. نعم يا معالي الوزير طموحنا كبير فيك بعد هذه التصريحات التي صدرت من معاليك والتي جعلتنا نستبشر خيراً في الأيام القادمة بأن يكون هناك خطة للدولة بهذه الوزارة الخدماتية المهمة وان يتم اختيار القياديين القادرين على تنفيذ الخطة وتصحيح الخطأ الشائع في اختيار القياديين بأن يطلب منهم وضع تصور ورؤية لقطاعهم، فترك الرؤية والتصور لكل وكيل مساعد من شأنه ان يضيع الجهود ويخلق تشابكاً بالاختصاصات ما يتسبب بفشل الخطة بأكملها ويرجعنا إلى نقطة الصفر.

