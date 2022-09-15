كيف تنجح في الانتخابات في خمس دقائق

آراء

«إذا أردت أن تتحكم في جاهل فعليك أن تغلف كل باطل بغلاف ديني» الفيلسوف ابن رشد.

كنا ونحن في ميعة الصبا نقرأ في المكتبات «كيف تتعلم الفرنسية في خمسة أيام» وله من جميع اللغات مثلات ، وكنا ونحن سذج نصدق ذلك، ثم سمعنا ببعض الجهال من يبيعون للناس الأوهام في تغيير سلوك بشري دام وحفر أخدودا في النفوس لسنوات «كيف تتغير في خمسة أيام» ثم خلف من بعدهم خلفٌ من يضحك عليهم في خمس دقائق معدودات عبر توقيع وثيقة ووصايا لا تأخذ منك قراءتها خمس دقائق كي يظهروا للناس أنهم متدينون وغيرهم كفرة فجرة!!

وأولئك لولا مبادئ الديموقراطية وحرية الرأي، لما تكلموا ولا استطاعوا أن يتحدثوا بحرية، فهم يريدون أن يركبوا الديموقراطية والدستور للانقلاب عليه، وإغراء سفهاء الاحلام وجهال الناس، بالامتثال لتلك الكلمات الرنانة تطبيق الشرعية وكأننا نطبق غير الشريعة، ولله الحمد فقد هب الناس جميعهم بكل أطيافهم برفض مثل تلك الترهات ، وأولئك لا يحملون مشروع دولة، انما مشروع ممنوعات فهم «مشروع ضدي» ضد الاختلاط ضد حرية الرأي ضد الفرح ضد الموسيقى والجمال، بينما العالم كله اختلاط، وتجدهم هم انفسهم يمارسون الاختلاط ويمنعونه، فهم درسوا في الخارج ويدرسون مختلطين لكن هم كالشعراء يقولون مالا يفعلون ، ويأمرون الناس بالضد وينسون أنفسهم..

فالمشكلة العويصة، إن العبادة على جهل، تضر أكثر مما تنفع، وصدق المتنبي حينما قال:

ومن العداوة ما ينالك نفعهُ

ومن الصداقة ما يضر ويُؤلمُ

فقد بُلينا بأناس يعودون دوما لمشروع قانون تنقيح المادة 79 من الدستور، بأن تكون قوانين الدولة المشرعة إسلامية. وهذه مغالطة منطقية، وكأن الكويت لا تطبق الشريعة، وكأن دستورها غير إسلامي

س: فمن أين جاء دستور الكويت ؟ ج: من فلسفة الدستور المصري.

س: فمن أين جاء الدستور المصري ؟ ج: من تعريب الدستور الفرنسي.

س: من أين جاء القانون الفرنسي؟ ج: جاء غالبيته من الفقه المالكي بنسبة %95.

فما هي إلا بضاعتنا ردت إلينا!

واقرأوا كتاب المقارنات التشريعية «وهو مقارنة بين القوانين الوضعية والتشريع الإسلامي» للعالم الأزهري العظيم «مخلوف المنياوي المالكي» حيث جاء الدستور من مسألة الاختيار الفقهي عبر المقارنة بين مادة القانون وأصلها الفقهي والتوسع في المناهج لتكتشفوا أن الدستور المصري شرعي وإسلامي 100%، ولتروا بأعينكم أكبر كذبة في التاريخ السياسي الإسلامي من الذين دأبوا على تضليل المجتمعات والعوام والركوب على ظهوركم كي يصلوا إلى الانتخابات باسم الدين وحمايته!!.

فهناك فرق شاسع بين أن نُحكم بالإسلام وأن نَحكم بالإسلام، ففي الأولى جعل الإسلام فوقه أما في الثانية فجعل الإسلام تحته. فغالبية الفرق الإسلامية لم تفهم كيفية التعامل مع الوقائع الشرعية مع الواقع العالمي المعاصر بعد انتهاء الخلافة الإسلامية. وآية ذلك ما نراه من تطبيقات خاطئة على الواقع الميداني لمن يريد تطبيق شرع الله بجهل عميق، من حركات جهادية تقاتل المسلمين من أجل أن تحكم المسلمين افتراء على دين الله «ومن أظلم ممن افترى على الله» وتصفهم بالجاهلية والتكفير من أجل تطبيق شرع الله «وهي كلمة حق أريد بها باطل» وهي تكرار مع ما حدث لسيدنا الإمام علي -عليه السلام - مع الخوارج الذين لا يزالون يتوالدون كذرية بعضها من بعض. فجعلوا الناس يخرجون من دين الله أفواجا «وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا».

ومن أصنامهم التي يلبسون بها على العوام قولهم ان الإسلام لا يطبق. ونظرتهم للإسلام ضيقة فقط في تطبيق الحدود التي تم إيقافها لا إلغاؤها. والتوقيف جاء بسبب انعدام القاضي العدل والشاهد العدل فلا بد من أن ندرأ الحدود بالشبهات كما قال رسول الله «ص». فوقف تطبيق الحدود الشرعية هو من صميم تطبيق قانون الشريعة. وكما قلنا غالبية القوانين المدنية التي تدرس في الحقوق أخذت من فرنسا. التي أخذتها فرنسا من الفقه المالكي. وليس بالحدود وحدها يحيا المسلمون. إنما بالعدل والمساواة وتحقيق الحقوق ومحاربة الفساد، التي جعلها الله الأساس الذي به أرسل الرسل حيث قال تعالى: «لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط» وهؤلاء لا يقبلون أيضا حتى بالأنظمة التي تحكم بالشريعة على ضوء فهمهم السقيم للدين فهم يكفرون حتى تلك الأنظمة مع التزامهم بتطبيق نظام الحدود الشرعية.

فلا تكن أضحوكة!!

