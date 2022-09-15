القمة المصرية - القطرية.. توقيع 3 مذكرات للاستثمار

عربيات ودوليات

الدوحة - الوكالات: بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الذي يزور الدوحة العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها، لا سيما في مجال الاستثمار والنقل والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وتم توقيع 3 مذكرات تفاهم بين جهاز قطر للاستثمار وصندوق مصر السيادي للاستثمارات والتنمية، إضافة إلى مذكرتين تتعلقان بالتعاون في مجالات الموانئ والشؤون الاجتماعية.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وصل الثلاثاء إلى العاصمة القطرية، في زيارة تستغرق يومين. وقالت الرئاسة المصرية إن الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتنسيق المواقف حيال القضايا الإقليمية والدولية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي إن «الأمير تميم، رحب بالزيارة التاريخية للرئيس السيسي وأول زيارة رسمية له إلى الدوحة، والتي تأتي تتويجا لمسار التميز الأخير في العلاقات بين الجانبين المصري والقطري». وأشاد أمير قطر، وفقا للبيان المصري، بالروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، معربا عن تقديره للجهود المصرية الداعمة للشأن العربي والخليجي على الأصعدة كافة، مع التأكيد على حرص قطر على تعزيز أطر التعاون الثنائي بين الجانبين في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، من خلال زيادة الاستثمارات القطرية في مصر واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بها.

كما ثمن أمير قطر «الدور المصري البارز في تعزيز آليات العمل العربي المشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة، والذي يعد نموذجاً يحتذى به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي».

ونقلت وكالة «قنا» القطرية -عن صحيفة «بننسولا» الناطقة بالإنكليزية في افتتاحيتها امس أن الزيارة الحالية التي يقوم بها السيسي ستعمل على تعزيز العلاقات، وستتيح أيضا فرصة لمناقشة التطورات المختلفة في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم. وقالت «تنطلق العلاقات القطرية المصرية من الإيمان الراسخ بوحدة الأهداف والمصير المشترك وأن كلا البلدين يشكل بعدا وثقلا إستراتيجيا مهما للبلد الآخر، وتستند هذه العلاقات على أسس تاريخية وطيدة ووشائج متينة وأواصر صادقة تربط البلدين والشعبين الشقيقين في العديد من المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية».

الى ذلك التقى الرئيس المصري، امس مع ممثلي رابطة رجال الأعمال القطريين، في مقر إقامته بالدوحة. وأفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن «الرئيس السيسي أكد حرص مصر خلال الفترة القادمة على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات القطرية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلدين الشقيقين، وذلك في إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة». وأوضح أن «رجال الأعمال القطريين أكدوا تطلعهم لبحث إمكانات تعظيم التعاون بين البلدين الشقيقين، خاصة مع توافر العديد من المجالات والفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، لا سيما في قطاعات الطاقة المتجددة والسياحة والإنشاءات والتطوير العقاري والزراعة والصناعة والرعاية الصحية».

