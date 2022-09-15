مؤتمر «زعماء الأديان» يبحث التنمية الروحية بعد «كوفيد- 19»

عربيات ودوليات

نور سلطان - الوكالات: انطلقت بالعاصمة الكازاخية نور سلطان، صباح أمس أعمال المؤتمر السابع لزعماء الأديان، الذي يختتم اليوم تحت عنوان «دور قادة الأديان العالمية والتقليدية في التنمية الروحية والاجتماعية للبشرية في فترة ما بعد وباء كوفيد-19».

وافتتحت أعمال مؤتمر زعماء الأديان، بحضور الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توقايف، وشيخ الأزهر أحمد الطيب، والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان وقادة وزعماء الأديان حول العالم، بدعوةٍ موحدة من قادة وزعماء الأديان بأن يوحد الله الشعوب وينهي الحروب والصراعات، وأن يعم الأمن والأمان، وأن تحل المحبة محل الكراهية، والتعارف محل التعصب، وأن يقدرنا الله للقضاء على كل الكوارث البيئية.

ويشكل مؤتمر «قادة الأديان» حدثاً فريداً من نوعه تحتضنه دولة كازاخستان، مرةً كل 3 سنوات، لدعم مبادرات السلام والتسامح والحوار بين قادة وأتباع الأديان، انطلاقاً من الإيمان بالدور الكبير للقادة الدينيين في نشر صوت الوسطية لتعزيز الحوار، ومكافحة التعصب الديني الذي تسعى إليه بعض التنظيمات المتشددة داخل المجتمعات.

على صعيد آخر وافق الرئيس الكازاخستاني على استعادة الاسم السابق لعاصمة البلاد «أستانا» بعد ثلاث سنوات فقط من إعادة تسميتها تكريما لسلفه، حسبما أفاد المتحدث باسمه.

وكانت إحدى أولى خطوات توكاييف عند توليه منصبه عام 2019 بعد تنحي الرئيس السابق، نور سلطان نزارباييف هي الدعوة إلى تسمية عاصمة كازاخستان نور سلطان بدلا من أستانا.

ونقل نزارباييف الذي قاد البلاد لمدة ثلاثة عقود، العاصمة من ألماتي إلى أستانا عام 1997 رغم العزلة النسبية للمدينة في السهوب الشمالية وشتائها البارد حيث تنخفض درجات الحرارة إلى 51 درجة مئوية تحت الصفر. وبعد تنحيه احتفظ نزارباييف بنفوذ هائل كرئيس للحزب الحاكم ومجلس أمن البلاد. لكن توكاييف أبعده عن تلك المناصب بعد اضطرابات دامية والتي كان من أسبابها عدم الرضا عن استمرار وجود نزارباييف في السلطة.

