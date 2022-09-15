الأردن.. 5 قتلى و10 مفقودين تحت أنقاض «مبنى اللويبدة»

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عمان - الوكالات: واصلت فرق الإنقاذ الاردنية امس البحث عن عشرة أشخاص تحت أنقاض المبنى المنهار في العاصمة عمان ما زال عدد منهم على قيد الحياة، وفق ما صرح وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام فيصل الشبول.

وقتل خمسة أشخاص إثر الحادث وقال الشبول المتحدث الرسمي باسم الحكومة في تصريح لقناة «المملكة» الرسمية إن هناك «معلومات عن وجود 10 أشخاص ما زالوا تحت الأنقاض في المبنى المنهار في اللويبدة، منهم أشخاص أحياء». واضاف أن «عمليات البحث ما زالت مستمرة في موقع انهيار عمارة اللويبدة... طبيعة المكان وعرة والمباني متلاصقة والممرات ضيقة» وهو ما قد يصعب عمليات البحث.

وأحاطت بالمبنى المنهار سيارات الدفاع المدني والشرطة والإسعاف فيما شكل رجال الشرطة طوقاً أمنياً ووضعوا شريطاً أحمر وأبيض لمنع سكان الحي من الاقتراب كي لا يعيقوا عمليات البحث والإنقاذ التي تجري بمعظمها يدويا بعد تعذر دخول آليات ثقيلة باستثناء رافعة واحدة الى الحي بسبب ضيق شوارعه وهو ما يطيل ويبطئ عمليات الإنقاذ. وشوهد رجال الإنقاذ وهم يشقون فتحات في سقف للتواصل مع من هم تحت الانقاض فيما وقف بعض أهالي وأقرباء المحاصرين يتابعون ما يجري وقد بدت عليهم علامات الحزن والقلق.

وقال شاهد عيان فضل عدم الكشف عن هويته إن رجال الإنقاذ سمعوا أصوات ثلاثة من المحاصرين هم رجل وامراة وطفل رضيع ويجري التواصل معهم. وأشار إلى أن رجال الانقاذ استعانوا بكلاب مخصصة لمثل هذه العمليات.

وقال مدير الدفاع المدني حاتم جابر إن «أكثر من 300 من كوادر الدفاع المدني يشاركون في عملية البحث»، موضحا أن «كوادر الدفاع المدني لن ترتاح حتى إخراج جثة من تحت الأنقاض».

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان إن «من أسباب انهيار المبنى أنه قديم ومتهالك»، مشيرا الى انه «يتم تقييم وضع المباني المجاورة». وأكد مصدر قضائي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة الصحافة الفرنسية أن «النيابة العامة باشرت التحقيق» في الحادث. ومنطقة جبل اللويبدة تعد من أجمل وأقدم وأعرق مناطق عمان ويعود بناؤها لبداية القرن العشرين ويقيم فيها الكثير من الأجانب وتضم مقر المركز الثقافي الفرنسي.

