سبع وفيات بالكوليرا في سورية.. والصحة العالمية تحذِّر من «خطر مرتفع»

عربيات ودوليات

دمشق - الوكالات: توفي سبعة أشخاص على الأقل في ثلاث محافظات سورية جراء إصابتهم بالكوليرا، وفق حصيلة أعلنتها وزارة الصحة السورية، في وقت يسجل المرض انتشاراً في البلاد للمرة الأولى منذ العام 2009. وأكدت الوزارة في بيان في ليل الثلاثاء الاربعاء أن عدد الإصابات المثبتة بالكوليرا بلغ 53 إصابة موزعة على خمس محافظات من إجمالي 14 في أنحاء البلاد، العدد الأكبر منها في حلب (شمال). وأفادت عن سبع وفيات، أربع منها في محافظة حلب أيضاً. وكانت الإدارة الذاتية الكردية أعلنت السبت تسجيلها ثلاث وفيات و«إصابات بكثرة» في مناطق سيطرتها في الرقة (شمال) والريف الغربي لدير الزور (شرق).

ولم يتضح ما إذا كانت حصيلة وزارة الصحة تشمل الوفيات في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من مغبة انتشار الكوليرا في سورية. وقالت إن «خطر انتشار الكوليرا الى محافظات أخرى مرتفع للغاية». وسجلت سورية عامي 2008 و2009 آخر موجات تفشي المرض في محافظتي دير الزور والرقة، وفق منظمة الصحة العالمية.

